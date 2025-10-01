Câu chuyện đằng sau khoảnh khắc cha ôm con chạy lũ gây xúc động

Đời sống 01/10/2025 09:50

Hình ảnh người cha ở Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) đưa 3 đứa con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm để tránh mưa bão khiến người xem không kìm được xúc động.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cha ôm con chạy tránh mưa bão khiến nhiều người xúc động. Video được chia sẻ nhiều, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Dù đoạn video ngắn chỉ kéo dài hơn một phút nhưng ghi lại trọn vẹn cảnh một người cha không mũ nón áo mưa, bế vội cậu con trai út vào lòng rồi chạy nhanh dưới trời mưa như trút nước. Ngay phía sau là hai con nhỏ đuổi bám theo như sợ bị lạc mất cha.

Bên dưới video, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời hỏi thăm, động viên tới người dân sống tại khu vực đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Câu chuyện đằng sau khoảnh khắc cha ôm con chạy lũ gây xúc động - Ảnh 1
Khoảnh khắc cha ôm các con đi tránh bão gây xúc động - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, Thao Pao (người đăng video) cho biết khoảnh khắc được anh ghi lại khi đứng trước nhà ở chợ Ba Tiên (Thái An, Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang). Xúc động vì hình ảnh người cha bảo vệ các con, anh đã đăng clip lên mạng xã hội.

"Gia đình các bé cũng ở gần đây. Hiện tại, các bé đều ổn và đã ở nơi trú an toàn", Thao Pao nói.

Anh cho biết thêm do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều khu vực ở Hà Giang (cũ) xảy ra mưa lớn, sạt lở. Ở nơi anh sống, mưa lớn trút xuống liên tục từ ngày 29/9 khiến nhiều hoạt động ngưng trệ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở nhiều tỉnh miền Bắc trong ngày 30/9.

Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang cảnh báo trong sáng 30/9, mực nước lũ trên sông Gâm tiếp tục lên với biên độ 1-4 m. Lũ trên sông Lô tiếp tục lên và dao động ở mức dưới báo động 1 (riêng tại Hà Giang cũ ở mức báo động 1 đến báo động 2).

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

Bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại nặng nề ở nước ta và mưa dông do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội, vào ngày 30/9.

