Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, huy động tối đa lực lượng phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét xuyên đêm nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Theo thông tin báo Người Lao Động , tối 25/1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra ở phường Duy Tiên tối 23/1.

Chỉ sau 40 giờ truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng khi chúng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên; thu giữ toàn bộ tài sản cướp được, gồm 23 lắc tay vàng, 23 sợi dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn.

Hai nghi phạm gây án được xác định gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, ngụ xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên; hiện đang ở và làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh); Đào Nguyên Bách (SN 2006, ngụ xã Ngọc Thanh, tỉnh Hưng Yên).

Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận dùng để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp tài sản sau này.

Tang vật với hơn 100 lắc, nhẫn, dây vòng vàng được công an thu giữ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, khoảng hơn 22 giờ ngày 23/1, có 2 nghi phạm đi xe máy đến trước cửa một tiệm vàng trên địa bàn P.Duy Tiên rồi dừng lại quan sát. Sau khi quan sát kỹ xung quanh, 2 nghi phạm bất ngờ xông vào tiệm vàng, trong đó 1 người tay cầm dao bầu đe dọa chủ tiệm vàng khiến không ai dám lại gần; nghi phạm còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính và lấy vàng.

Sau khi lấy được vàng, các nghi phạm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Thời điểm gây án, các nghi phạm đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nên không lộ rõ mặt. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi phạm cướp tiệm vàng.