Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại một phòng giao dịch ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi gây ra vụ cướp, hai người này lái mô tô bỏ chạy ra quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Diễn biến vụ việc: Khoảng 15 giờ 30 ngày 19/1, tại phòng giao dịch, có hai người đàn ông mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab. Hai người này đi mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen (nghi súng lục) khống chế các nhân viên ngân hàng.

Nhận được thông tin vụ cướp, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng hai người đàn ông và thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân có thông tin liên quan hai người gây ra vụ cướp kịp thời thông báo ngay cho Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0966.791.268 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn phường Hội Phú.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 2 người nghi là nam giới, mặc đồng phục của một hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm kín mặt xông vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank trên phường Hội Phú và rút các vật giống súng đe dọa, cướp đi số lượng tiền lớn.

Thời điểm này, một đối tượng đứng ngoài cửa ngân hàng khống chế không cho người khác chạy ra ngoài, yêu cầu bảo vệ từ bên ngoài vào phía trong ngân hàng. Cùng lúc này, một đối tượng đe dọa các nhân viên đang ngồi tại các quầy giao dịch, để lấy nhiều cọc tiền.

Thấy các đối tượng có các vật nghi là súng, những nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy.

Sau khi cướp được nhiều cọc tiền, hai đối tượng thản nhiên bỏ vào túi xách trước khi rời ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.