Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm

Đời sống 16/01/2026 10:25

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được các đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9/2023 tại địa bàn Cam Ranh (cũ).

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/1, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã trả lời báo chí về vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9-2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 23/9/2023, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về một vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh cũ nay là phường Ba Ngòi.

Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm - Ảnh 1
2 đối tượng thực hiện vụ cướp ở Cam Ranh. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp tiệm vàng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Các biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, gồm: khám nghiệm hiện trường, phối hợp trích xuất dữ liệu, hình ảnh từ hơn 50 camera và ghi lời khai của những người cung cấp hình ảnh, thông tin có giá trị để thu thập hình ảnh.

Điều này nhằm giúp cơ quan điều tra dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ…,.

Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm - Ảnh 2
Các mẫu nữ trang bị cướp tại tiệm vàng Kim Khoa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Đến ngày 25/9/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, truy xét vụ án.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, do điều kiện thời tiết xấu, trời tối, có mưa, đối tượng tinh vi, di chuyển qua những cung đường hẻo lánh, trốn vào khu vực rừng núi gây khó khăn cho quá trình truy vết, xác định nghi phạm.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy xét.

Đã 2 năm nhưng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh vẫn chưa bắt được thủ phạm - Ảnh 3
Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 17 giờ 23 phút ngày 23/9/2023, hai đối tượng gồm 1 nam, một nữ xông vào tiệm vàng Kim Khoa (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) cướp đi một số nữ trang.

Đối tượng nữ mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đập vỡ kính lùa nữ trang vào túi đeo trước ngực. Đối tượng nam thì cầm súng hăm dọa nhân viên và khách hàng, đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng. Sau đó, đối tượng này nhảy ra bên ngoài. Sau khi vơ vét, hai đối tượng đi xe sirius tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu nhận định hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Cam Ranh không phải đôi nam nữ, mà đều là nam giới, có khả năng đội tóc giả ngụy trang, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tiệm vàng ở Cam Ranh tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/1/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Đời sống 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp sung sướng hết phần thiên hạ, thăng hoa rực rỡ, xòe tay hứng tiền khủng về két, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 17/1 đến ngày 20/1/2026, 3 con giáp 'chìm đắm trong mưa vàng, mưa bạc', cầu được ước thấy, công việc trơn tru hơn người

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch

Dinh dưỡng 38 phút trước
Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên thẳng thắn tiết lộ chuyện yêu đương với PT kém 10 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút ngâm bồn nước nóng

Thế giới 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau hôm nay, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

Tình tiết bất ngờ trong vụ hai phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

Chung cư 5 tầng ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, giải cứu 2 người bị mắc kẹt

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

NÓNG: Cơn bão đầu tiên năm 2026 dự kiến gây nguy hiểm đặc biệt, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

Danh tính nhóm đối tượng 'phù phép' thịt heo thành thịt đà điểu, dê, nai, nhím rồi đưa ra thị trường

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

YouTuber Đinh Lan ra tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt

Danh tính đối tượng đốt nhà trọ ở Hà Nội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm

Danh tính đối tượng đốt nhà trọ ở Hà Nội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng