Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được các đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9/2023 tại địa bàn Cam Ranh (cũ).

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/1, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã trả lời báo chí về vụ án cướp tiệm vàng xảy ra từ tháng 9-2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 23/9/2023, cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về một vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh cũ nay là phường Ba Ngòi.

2 đối tượng thực hiện vụ cướp ở Cam Ranh. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp tiệm vàng, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Các biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, gồm: khám nghiệm hiện trường, phối hợp trích xuất dữ liệu, hình ảnh từ hơn 50 camera và ghi lời khai của những người cung cấp hình ảnh, thông tin có giá trị để thu thập hình ảnh.

Điều này nhằm giúp cơ quan điều tra dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời thu thập tài liệu chứng cứ…,. Các mẫu nữ trang bị cướp tại tiệm vàng Kim Khoa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Đến ngày 25/9/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, truy xét vụ án. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, do điều kiện thời tiết xấu, trời tối, có mưa, đối tượng tinh vi, di chuyển qua những cung đường hẻo lánh, trốn vào khu vực rừng núi gây khó khăn cho quá trình truy vết, xác định nghi phạm. Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, truy xét. Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Báo Người Lao Động. Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 17 giờ 23 phút ngày 23/9/2023, hai đối tượng gồm 1 nam, một nữ xông vào tiệm vàng Kim Khoa (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) cướp đi một số nữ trang. Đối tượng nữ mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đập vỡ kính lùa nữ trang vào túi đeo trước ngực. Đối tượng nam thì cầm súng hăm dọa nhân viên và khách hàng, đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng. Sau đó, đối tượng này nhảy ra bên ngoài. Sau khi vơ vét, hai đối tượng đi xe sirius tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu nhận định hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Cam Ranh không phải đôi nam nữ, mà đều là nam giới, có khả năng đội tóc giả ngụy trang, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65.

