Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang

Đời sống 24/09/2023 19:32

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bước đầu nhận định hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Cam Ranh không phải đôi nam nữ, mà đều là nam giới, có khả năng đội tóc giả ngụy trang, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ "Cướp tài sản" xảy ra vào chiều 23-9, tại tiệm vàng Kim Khoa (địa chỉ số 2364, Quốc lộ 1A, đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngôi, TP Cam Ranh).

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang - Ảnh 1
Hai đối tượng cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào chiều tối 23-9. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định 2 đối tượng và phương tiện gây án có đặc điểm như sau:

Đối tượng 1, giới tính nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen.

Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang balo màu đỏ-đen. Đây là đối tượng cầm 1 khẩu súng, trực tiếp đập tủ kính lấy nhẫn vàng. Đối tượng này là người điều khiển phương tiện sau khi thực hiện hành vi cướp.

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang - Ảnh 2
Đối tượng 1, giới tính nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đối tượng 2, giới tính nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m65, dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen để màu trắng, đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này 2 tay cầm 2 khẩu súng, là đối tượng vào trong quầy lấy hộp giấy đựng tiền.

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang - Ảnh 3
Hai đối tượng trên đường tầu thoát bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, hai đối tượng nói trên di chuyển bằng xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius màu đỏ hoặc cam, bánh xe mâm đúc, có một kính chiếu hậu bên trái, nhiều khả năng gắn biển số giả, nghi vấn 79N1-434,82, 79N1-534.82, 79N1-434-52, 79N1-534.52.

Sau khi gây án, hai đối tượng sử dụng phương tiện trên tẩu thoát về hướng Cam Ranh – Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (theo hướng Quốc lộ 27B). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi người dân khi khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa. 

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang - Ảnh 4
Cả 2 đều là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Như báo Dân Việt đưa tin trước đó, vào khoảng 17h23 ngày 23/9, hai tên cướp đi xe máy, mang theo vật giống súng, búa xông vào tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh.

Theo đó, một đối tượng cầm hung khí có kiểu dáng như khẩu súng ngắn khống chế, đe dọa bảo vệ và hai nhân viên tiệm vàng khiến cho những khách hàng có mặt ở đó chạy vội ra bên ngoài. Đối tượng còn lại cầm búa đập tủ kính rồi cướp đoạt nhiều nữ trang kim loại màu vàng, màu trắng bỏ vào ba lô đeo trước ngực. Táo bạo hơn nữa là hai đối tượng còn cướp đoạt toàn bộ số tiền trong tủ tại nơi giao dịch của tiệm vàng. Sau khi cướp được cả hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát. 

Vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh: Hai đối tượng là nam giới, khả năng đội tóc giả ngụy trang - Ảnh 5
Hiện trường vụ an sau khi 2 tên cướp rời đi. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng, quần chúng nhân dân khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ số 80, đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Số điện thoại 0935.867.676 (điều tra viên Nguyễn Quốc Bình) hoặc báo Cơ quan Công an gần nhất.

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