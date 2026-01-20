Chiều 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương làm rõ vụ cướp ngân hàng xảy ra tại chi nhánh Vietcombank trên địa bàn phường Hội Phú (thành phố Pleiku).

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai.

Các đối tượng cầm vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng - Ảnh: VietNamNet

Vào khoảng 16h cùng ngày, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, đeo khẩu trang che kín mặt, nghi sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen, gắn biển kiểm soát 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh, đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Khi đi vào khu vực các quầy giao dịch, hai đối tượng rút ra, cầm trên tay mỗi người một vật màu đen nghi là súng ngắn và hô lớn: “Đứng yên, không tao bắn”. Vừa nói, cả hai vừa dùng vật giống súng đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quầy giao dịch. Lợi dụng thời điểm này, hai đối tượng nhảy vào khu vực quầy, lấy khoảng 1,8 tỷ đồng cho vào túi xách rồi lên xe bỏ trốn theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Xe mô tô các đối tượng dùng để di chuyển - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m68, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Ngoài ra, phương tiện có liên quan vụ việc là xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, gắn BKS 77G1-313.12.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

