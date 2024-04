Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13-4, nhận được thông tin một vụ giết người xảy ra tại nhà trọ H.N ở khu dân cư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ nên cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.Q (30 tuổi; thường trú tỉnh Quảng Ngãi). Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thành (28 tuổi; thường trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Qua đấu tranh, Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết chị Q. Theo đó, khi đang ở trên gác của phòng trọ, Thành và chị Q. xảy ra cự cãi do mâu thuẫn tình cảm. Bất ngờ, Thành dùng dây nịt siết cổ chị Q. đến chết. Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ giết người - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, Công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Thành (28 tuổi), thường trú huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.