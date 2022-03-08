Bạn đã bao giờ thử 'combo nhậu nhẹt thần thánh' của Hàn - Gà rán và bia lạnh chưa?

Khi cả gà và bia trở nên phổ biến vào những năm 80, hai loại thực phẩm này bắt đầu được kết hợp với nhau và trở thành combo ăn nhậu quen thuộc của người Hàn Quốc.

Gà và bia đều là thực phẩm được du nhập từ phương Tây nên lịch sử riêng của Chimaek ở Hàn Quốc không quá dài.

Ngược lại, khi gọi gà rán để ăn ngoài trời, bia lạnh là một thức uống tuyệt vời. Với sự kết hợp tốt như vậy, các cửa hàng bia, cửa hàng gà, nhà hàng giao hàng và thậm chí cả sân vận động thể thao đều bắt đầu kinh doanh Chimaek. Bộ đôi này chính thức trở thành một phần văn hóa ăn nhậu ở Hàn Quốc.

Thứ nhất, chất cồn trong bia giúp gà giữ được độ béo ngậy. Thứ hai, thịt gà là một món ăn nhẹ hoàn hảo khi uống bia. Bia thường được uống ngoài trời hoặc vào những ngày nắng nóng để tạo cảm giác sảng khoái mát lạnh. Tuy nhiên, lại thường khó uống cùng với các món nước hoặc các món xào. Vẫn có thể uống bia kèm với đồ ăn nhẹ nhưng những món này rất mau đói. Trong trường hợp này, gà rán là một sự lựa chọn hoàn hảo vì dễ dùng ngay cả khi nguội.

Chimaek là món có thể ăn tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Và cũng là lựa chọn mà hầu hết mọi người dân Hàn đều nghĩ đến. Gà rán Hàn Quốc hiện là một thị trường tỷ đô với hơn 400 thương hiệu và gần 87,000 cửa hàng.

Có cả một lễ hội dành riêng cho Chimaek vào tháng 7 hàng năm ở Daegu. Lễ hội Chimaek bắt đầu ở Daegu từ năm 2013, với hơn 1 triệu người tham gia. Chính quyền địa phương khác đã tạo ra các lễ hội để phục hồi du lịch địa phương, nhưng không có nhiều lễ hội thành công như vậy.

Bộ phim thúc đẩy văn hóa Chimaek là “Vì sao đưa anh tới”. Sau cảnh ăn gà và uống bia của nữ chính Cheon Song Yi cùng câu thoại “Một ngày tuyết rơi là thời gian hoàn hảo để chúng ta thưởng thức Gà và bia”, từ “Chimaek” đã lan rộng khắp châu Á. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt đối với Chimaek. Mặc dù lúc bấy giờ có nhiều vấn đề về dịch cúm nhưng đơn đặt hàng ở các nhà hàng gà rán ở Hàn vẫn tăng sau khi bộ phim ra mắt.

Vào thời điểm đó, tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đưa tin rằng hơn 3,7 triệu bài báo liên quan đến 'Chimaek' đã được đăng trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc.

Văn hóa Chimaek là một món ăn bình dân mà bất kì người nào cũng đều phải yêu thích nó ngay từ những hương vị đầu tiên. Trong văn hóa uống rượi của người Hàn thì Chimaek là một nét riêng biệt mà không phải nền văn hóa của đất nước nào cũng có được.

Theo Edaily