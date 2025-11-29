81 máy bay Airbus phải thay khẩn cấp phần mềm: Các chuyến bay có hoãn, hủy?

Đời sống 29/11/2025 10:43

Một số chuyến bay trong các ngày 30/11 và 1/12 có thể phải điều chỉnh hoặc hủy chuyến để đảm bảo tuân thủ yêu cầu an toàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 28/11, Airbus phát đi cảnh báo an toàn khẩn, đồng thời Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) 2025-0268-E, yêu cầu toàn bộ dòng A319, A320, A321 trên thế giới phải cập nhật phần mềm điều khiển ELAC – hệ thống kiểm soát độ cao và hướng bay – trước 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm ngày 28, rạng sáng ngày 29/11, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã họp khẩn với các hãng để triển khai chỉ đạo. Báo cáo lúc 5h30 sáng 29/11 cho biết, trong tổng số 169 tàu bay A320/A321 đang khai thác tại Việt Nam, có 81 chiếc thuộc diện phải cập nhật.

 

81 máy bay Airbus phải thay khẩn cấp phần mềm: Các chuyến bay có hoãn, hủy? - Ảnh 1
Vietnam Airlines và Vietjet sở hữu nhiều tàu bay Airbus và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự cố

Theo thông tin từ VietNamNet, Việt Nam hiện có 81 tàu bay nằm trong diện phải cập nhật. Cục HKVN cảnh báo nguy cơ một số chuyến bay bị điều chỉnh trong những ngày tới khi các hãng tiến hành cập nhật phần mềm và kiểm tra kỹ thuật.

Cục trưởng HKVN Uông Việt Dũng đánh giá đây là tình huống bất khả kháng, đồng thời ghi nhận việc các hãng khẩn trương chuẩn bị vật tư, phụ tùng, phần mềm và nhân lực để triển khai ngay theo yêu cầu của EASA và Airbus.

Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ lệnh EAD, rà soát và điều chỉnh lịch bay phù hợp để giảm tối đa ảnh hưởng đến hành khách; thông tin kịp thời về thay đổi giờ bay, hủy chuyến qua tất cả các kênh; hỗ trợ hành khách đổi hành trình, đổi chuyến hoặc hoàn vé mà không thu phí.

Các hãng cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy; phối hợp chia sẻ nguồn lực đảm bảo tiến độ kỹ thuật.

“Các hãng ưu tiên tuyệt đối an toàn bay, hoàn thành việc cập nhật trong thời gian sớm nhất, đồng thời lưu ý rà soát kỹ kế hoạch khai thác trong các ngày 30/11 và 1/12 để hạn chế tối đa xáo trộn lịch bay”, Cục trưởng HKVN nhấn mạnh.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục HKVN đề nghị phối hợp chặt chẽ với các hãng để duy trì an ninh, an toàn, trật tự khai thác; hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

Các cảng vụ hàng không được giao kiểm tra, giám sát hoạt động tại cảng; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình huống ảnh hưởng đến an toàn bay.

Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện, đồng thời phản ánh ngay những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

