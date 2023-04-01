Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc (VEC-E) và Cục CSGT đã đóng hướng giao thông dẫn vào cao tốc tại khu vực nút giao An Phú (TP Thủ Đức) và một số đường dẫn để xử lý hiện trường.

Theo thông tin báo Zing, vào khoảng 10h15 ngày 1/4, ba ôtô con không giữ khoảng cách khiến tai nạn xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (khu vực cầu Long Thành, TP Thủ Đức; hướng TP.HCM đi Đồng Nai).

“Cao tốc đóng trong thời gian ngắn vì ùn tắc sau tai nạn liên hoàn tại cầu Long Thành. Tai nạn không xảy ra thương vong về người”, một cán bộ thuộc VEC-E cho biết.

Đến gần 11h, hiện trường tai nạn được xử lý xong, giao thông bình thường trở lại.

Theo thông tin báo An Toàn Giao Thông, trước đó, vào lúc 9h30 ngày 30/3 tại Km 17+800 hướng Đồng Nai - TP.HCM, xe tải BKS 60C-243.78 chạy trên cao tốc bất ngờ bị lật ngang đường. Tuy không xảy ra thương vong nhưng xe này nằm chắn ngang một làn xe gây cản trở giao thông.

Xe tải lật ngang trên cao tốc sáng 30/3 - Ảnh: An toàn giao thông

Tiếp đó vào lúc 10h sáng ngày 30/3 cách hiện trường vụ lật xe khoảng 2km (Km 19+050) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn làm một tài xế tử vong trong cabin. Thời điểm trên, xe tải BKS 71C - 052.18 lưu thông trên cao tốc hướng Đồng Nai về TP.HCM. Khi đến vị trí thuộc huyện Long Thành đã húc vào đuôi xe tải BKS 60C - 582.64 tại làn ngoài.

Hậu quả sau va chạm phần đầu hai xe tải bẹp dúm, tài xế (chưa rõ danh tính) được xác định đã tử vong trên cabin xe.



Hiện trường hai xe tải tông nhau trên cao tốc - Ảnh: An toàn giao thông

Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera để truy tìm một xe tải được cho đã rời hiện trường nghi vấn liên quan vụ tai nạn này.

Đến 15h30 chiều 30/3, giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng Đồng Nai về TP.HCM đã thông thoáng trở lại sau khi xảy ra liên tiếp hai vụ TNGT trên cao tốc cách nhau vài kilômét.