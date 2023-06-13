Xoài là loại quả thơm ngọt vào mùa hè nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻ mang bệnh vào người

Dinh dưỡng 13/06/2023 21:06

Xoài là loại quả có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số đối tượng không nên ăn loại quả này.

1. Hàm lượng dinh dưỡng của quả xoài

Trong quả xoài tỷ lệ thịt quả chiếm 60-70%, thịt xoài chứa rất nhiều chất bột (quả xoài xanh chứa nhiều hơn xoài chín), chất đường 16-20%, chất gôm, axit hữu cơ chủ yếu là axit xitric, caroten 121 đến 363,8mg trong 1000g, vitamin C 13,2-80%mg%, vitamin B.

Một quả xoài có thể cung cấp 25% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, 2/3 vitamin A và một lượng lớn vitamin B6, vitamin E, pectin, phốt pho, kali và magiê. Hàm lượng pectin và vitamin C cao trong quả xoài giúp làm giảm mức cholesterol trong cơ thể, đặc biệt là LDL cholesterol xấu. Theo Đông y, quả xoài chín có vị ngọt, chua, tác dụng ích dạ dày, thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, nhuận phế, tiêu đàm.

Xoài là loại quả thơm ngọt vào mùa hè nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻ mang bệnh vào người - Ảnh 1
Một quả xoài có thể cung cấp 25% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày, 2/3 vitamin A và một lượng lớn - Ảnh: Internet

2. Công dụng của quả xoài

2.1 Giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng pectin và vitamin C cao trong xoài có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, đặc biệt là LDL cholesterol xấu. Đồng thời, chất xơ có nhiều trong xoài cũng làm tăng độ mềm của phân, thải cholesterol ra ngoài. 

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy vỏ xoài giúp ức chế hình thành mô mỡ, hỗ trợ quá trình giảm cân cũng như duy trì cân nặng ở mức lý tưởng.

2.3 Sáng mắt

Với hàm lượng vitamin A gấp 60 lần táo, xoài có vai trò rất lớn trong việc cải thiện thị lực, ngăn ngừa khô mắt và quáng gà. Không chỉ vậy, các chất chống oxy hóa zeaxanthin và lutein trong xoài giúp bảo vệ mắt khỏi các sóng ánh sáng năng lượng cao như tia cực tím của ánh sáng mặt trời.

Xoài là loại quả thơm ngọt vào mùa hè nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻ mang bệnh vào người - Ảnh 2
Ăn xoài giúp sáng mắt - Ảnh: Internet

2.4 Kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch

Không chỉ trong thịt quả mà vỏ xoài hay lá cũng có chứa chất có khả năng ức chế cầu khuẩn, vi khuẩn E.coli... điều trị các bệnh ngoài da và nhiễm trùng đường tiêu hóa. Cùng với đó, sự kết hợp của các loại vitamin A, C cùng 25 loại carotenoid khác trong xoài giúp cải thiện hệ miễn dịch.

2.5 Ngăn ngừa ung thư

Trong xoài có chứa các loại axit tự nhiên có tác dụng dược lý chống ung thư. Ngoài ra, chất xơ trong xoài cũng làm tăng khả năng vận động của hệ tiêu hóa, rút ngắn thời gian phân lưu lại trong đại tràng, từ đó ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng, các hợp chất chống oxy hóa của xoài có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và bạch cầu.

3. Những đối tượng không nên ăn xoài

Người bị dị ứng 

Trong xoài chứa hợp chất urushiol có thể gây đau ở vùng bụng, sưng môi, khó thở đối với những người bị kích ứng với hợp chất này. Ngoài ra, một số người bị mẫn cảm với các chất có trong xoài sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như: ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay. 

Người mắc bệnh hen suyễn 

Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn ăn xoài có thể bị dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây tổn hại phế quản. 

Người bị tiểu đường

Hơn 90% calo trong xoài đến từ các loại đường glucose và fructose, do đó những người mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều xoài chín có thể làm tăng lượng đường trong máu khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. 

Xoài là loại quả thơm ngọt vào mùa hè nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻ mang bệnh vào người - Ảnh 3
Người bị tiểu đường không nên ăn xoài - Ảnh: Internet

Người mắc bệnh ngoài da 

Trung y cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn. Quả xoài tính bình, thấp hàn, mà tỳ “sợ” nhất là thấp hàn. Thêm vào đó, lượng đường cao trong xoài chín sẽ khiến tình trạng bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ nặng thêm.

Người bị đau dạ dày

Hàm lượng vitamin C có trong xoài rất lớn dẫn đến tình trạng ợ hơi, trào ngược dịch vị, gây ra những cơn co bóp dạ dày thậm chí có thể dẫn tới chảy máu dạ dày vô cùng nguy hiểm.

Xoài là loại quả thơm ngọt vào mùa hè nhưng những đối tượng này không nên ăn kẻ mang bệnh vào người - Ảnh 4
Người bị đau dạ dày cũng không nên ăn xoài - Ảnh: Internet

Người bị tiêu chảy 

Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên bị tiêu chảy nên tránh ăn loại quả nóng này bởi sẽ làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực.

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