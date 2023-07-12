WHO cảnh báo các thói quen hàng ngày hủy hoại bộ não của trẻ

Dinh dưỡng 12/07/2023 09:36

Chỉ cần thay đổi những thói quen dưới đây có thể giúp trẻ thay đổi cách hoạt động của não. Ngay cả các trẻ có vấn đề về trí nhớ, thay đổi các thói quen có hại cũng rất có ích.

Có những thói quen tưởng chừng vô hại, thậm chí có thể cảm thấy bé ngoan hơn nên bố mẹ vẫn thường duy trì cho bé. Nhưng thực tế chúng có thể gây ra nhiều tác hại và cần thiết loại bỏ sớm.

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Cần loại bỏ các thói quen xấu để bộ não trẻ phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến sự phát triển bộ não mà con trẻ thường hay mắc phải:

Ngủ ít

Có một thực trạng mà nhiều bậc phụ huynh nên nhận ra là: trẻ em hiện nay thường ngủ không đủ giấc hoặc thiếu những giấc ngủ chất lượng. Nguyên nhân vì thời gian đi học bắt đầu sớm, não bộ dễ phân tâm do tác động từ màn hình và các áp lực bên ngoài đã khiến hơn 52% trẻ em từ 6 đến 17 tuổi ngủ ít hơn 9 giờ mỗi đêm theo khuyến nghị của bác sĩ nhi khoa.

Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị và Triển lãm Quốc gia năm 2019 của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) ở New Orleans, việc trẻ thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Dữ liệu nghiên cứu chỉ ra rằng, trong nhóm trẻ em cùng lứa tuổi, 48% trẻ ngủ đủ giấc sẽ có khả năng tò mò, tiếp nhận thông tin và kĩ năng mới cao hơn 44%. Những trẻ này cũng có khả năng hoàn thành bài tập về nhà cao hơn 33% và thể hiện sự quan tâm đến việc học ở trường cao hơn 28%.

Thích đồ ngọt

Khi trẻ ở trong độ tuổi đi học (từ 3 tuổi trở lên), trẻ sẽ thích ăn những món ăn vặt như bánh kẹo, snack, nước ngọt, đồ hộp... Việc ăn quá nhiều đường không hề tốt cho trẻ nhỏ chút nào. Tiêu thụ đường thường xuyên sẽ dẫn đến dư thừa lượng đường trong cơ thể và có nguy cơ mắc các bệnh như huyết áp cao, béo phì, tiểu đường.

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Uống nhiều đồ uống có đường cũng ảnh hưởng đến trí não và trí nhớ của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế cắt giảm và điều tiết những đồ ăn ngọt là điều cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Bạn có thể áp dụng những chiêu thức sau để giúp bé cắt giảm với loại đồ ăn này.Tuy nhiên thì không nên đột ngột bắt trẻ phải từ bỏ thói quen ăn đồ ngọt vì điều đó sẽ khiến trẻ bị hẫng và khó chấp nhận. Thậm chí nó còn kích thích những cơn thèm ăn đồ ngọt của bé trở nên dữ dội và khó “cai” hơn. Tránh dùng thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều đường: Tốt nhất nên chế biến món ăn từ những nguyên liệu thực phẩm tươi sống, sẵn có.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước tinh khiết phải được coi là “đồ uống” chủ lực trong ngày của trẻ, ngoài ra trẻ có thể uống thêm nước ép trái cây và sữa ít chất béo. Táo, bánh pho mát hoặc sữa chua là đồ ăn vặt lý tưởng giữa những bữa ăn chính để thay thế cho đồ ăn ngọt.

Lười vận động

Ngày nay, trẻ thường thích chơi điện tử hơn là vận động ngoài trời. Đây là thói quen không hề tốt cho sức khỏe và có nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm. Thực ra thói quen xấu này không hoàn toàn là lỗi của trẻ mà xuất phát từ sự bận rộn của các bậc cha mẹ.

Điều này, khiến trẻ phải đối mặt với những nguy cơ dễ mắc nhiều bệnh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển thì trong máu của các trẻ ít vận động có những dấu hiệu về sinh - hóa học cho thấy biểu hiện tiềm ẩn của căn bệnh tim mạch ở giai đoạn đầu. Hệ cơ và xương của trẻ không thể phát triển toàn diện. Một số chuyên gia cho rằng người Việt hiện thấp nhất trong khu vực là hệ quả của việc thiếu vận động, coi nhẹ thể dục thể thao ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bệnh béo phì và từ đó là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh tiểu đường loại 2 cho trẻ.

WHO cảnh báo các thói quen hàng ngày hủy hoại bộ não của trẻ - Ảnh 3

Lười vận động đặc biệt là với những hoạt động ngoài trời - Ảnh minh họa: Internet

Những hoạt động vui chơi ngoài trời giúp giúp trẻ giảm nguy cơ béo phì, tăng nhiều hiểu biết và phát triển kỹ năng vận động. Việc tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, đặc biệt là với trẻ nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khoẻ, phát triển chiều cao. Đặc biệt, điều này còn giúp trẻ có thể tránh được tình trạng, tự kỉ, ngại giao tiếp, nhút nhát thường thấy ở những trẻ lười vận động.

Hãy có kế hoạch chơi ngoài trời cho cả gia đình. Điều này không chỉ mang lại không khí vui vẻ, thoải mái cho cả nhà mà còn giúp bé yêu thích vận động hơn. Một số hoạt động cả gia đình bạn có thể tham gia như đạp xe đạp, đi bơi, đi bộ… Với những hoạt động này vừa nhẹ nhàng mà vẫn có tác dụng đối với sức khỏe.

Kén ăn

Những bé thường xuyên kén ăn sẽ chỉ chịu ăn một số món ăn nhất định, nên dễ bị thiếu một hoặc vài chất dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của bé.Khi trẻ quá kén chọn thức ăn, chúng sẽ có ác cảm với thức ăn khi được ăn những thức ăn mới. Nhiều trẻ luôn sợ phải thử thức ăn mới…

WHO cảnh báo các thói quen hàng ngày hủy hoại bộ não của trẻ - Ảnh 4
Rất nhiều trẻ sợ tới bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sỹ nhi khoa cho biết: Việc ăn một lượng thực phẩm cố định trong suốt một thời gian dài sẽ dẫn đến việc bé không nhận đầy đủ các chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt. Kén ăn còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi và suy dinh dưỡng thể béo phì mà còn gây ra các biến chứng lâu dài, ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển về thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Nghiêm trọng hơn, sự kén ăn của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ bị chậm pɨát triển, rối loạn tăng trưởng, dễ mắc các bệnh mạn tính...

Vì vậy, nếu bé không thích một món ăn mới, bạn không nên gạch ngay món đó ra khỏi thực đơn của bé mà Cha mẹ cần thiết kế bữa ăn theo tháng tuổi, không cho trẻ ăn quá nhiều hay quá ít, không cho trẻ ăn thức ăn đơn điệu, nên đổi món thường xuyên, xen kẽ thức ăn mới và thức ăn cũ mà trẻ thích. Tuyệt đối không nên quát mắng, doạ nạt… Tránh có những hành động như đè bé ra đút thức ăn, đánh cho bé khóc để bé nuốt…, mọi sự ép buộc đều có thể dẫn tới tác động ngược lại mà bản thân cha mẹ không thể lường trước được.

Bỏ bữa sáng

Những trẻ bỏ bữa sáng thường xuên tăng 36% nguy cơ bị xuất huyết não. Chức năng của não có thể được cải thiện đáng kể nếu não được cung cấp dưỡng chất thường xuyên qua bữa sáng. Nếu không có glucose, não của chúng ta không thể hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, có nghiên cứu cho thấy rằng việc cung cấp cho trẻ thực phẩm giàu protein trong bữa sáng giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho trẻ, não bộ của trẻ sẽ hoạt động tốt hơn. Nhờ vậy, tư duy của trẻ được minh mẫn hơn trong giờ học và lâu hơn những trẻ chỉ ăn bữa sáng đơn giản hoặc ăn bữa sáng ít chất dinh dưỡng.

Vì thế, bữa sáng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển não bộ của trẻ.

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