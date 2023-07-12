Đổ mồ hôi hãy bổ sung ngay những loại trái cây này bù nước giải nhiệt cực tốt vào mùa hè!

Lượng nước mất đi cần được bổ sung bằng cách cung cấp các chất lỏng cho cơ thể vì nếu không cung cấp đủ nước, hoạt động thể chất sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi tập thể dục nhiều hoặc ở trong môi trường nhiệt độ cao.

Nước cần thiết cho hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là thận. Hằng ngày, cơ thể bị mất nước thông qua các hoạt động như vận động, đổ mồ hôi, đi tiểu...

Cách bổ sung nước đơn giản nhất là uống nước lọc và các chất lỏng khác như nước trái cây , nước canh, sữa… Nhưng đôi khi, nếu chỉ uống các loại nước này thường không hấp dẫn, không có động lực tăng lượng uống. Do đó, một trong những cách giúp kết hợp bổ sung nước là ăn các loại trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao.

Tình trạng mất nước có thể khiến bạn bị chuột rút, khô miệng, mệt mỏi, uể oải, nhức đầu, nhịp tim nhanh, hạ huyết áp. Mất nước có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe .

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có nước, trái cây và rau quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có nghĩa là chúng vừa cung cấp nước, vừa cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Theo ThS. BS Lê Trịnh Thủy Tiên, chuyên khoa Dinh dưỡng, Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Việt Nam, các loại rau quả chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ phòng chống các bệnh mạn tính.

ThS. BS Nguyễn Thu Yên, chuyên khoa Nội tiết cũng cho biết, trái cây là một trong những nhóm thực phẩm thiết yếu cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất tham gia vào việc chuyển hóa năng lượng và giúp mọi hoạt động của cơ thể diễn ra trơn tru hơn. Trái cây cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng. Đồng thời cũng là nguồn chất xơ dồi dào rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp ổn định đường huyết.

Những loại trái cây bù nước thanh nhiệt cực đã vào mùa hè

Bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe. Thành phần trái bưởi chứa hơn 91% nước và chứa lượng kali dồi dào, giúp cơ thể phục hồi năng lượng do mất nước. Bên cạnh đó, ở bưởi chứa một nguồn vitamin và khoáng chất tốt, có khả năng hỗ trợ giảm cân và giảm kháng insulin.

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Chanh

Chanh là một loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin C cao. Chúng có tác dụng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tim do khả năng làm hạ lipid trong máu và huyết áp.

Trong quả chanh tươi chứa nhiều nguyên tố vi lượng, acid nitrid, có thể thay thế muối và chất điện giải bị mất. Các chất dinh dưỡng này rất quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển hóa các chất.

Một số nghiên cứu khác cho rằng, chanh có thể giúp giảm cân và axit citric trong nước chanh có khả năng điều trị sỏi thận.

Táo

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến nhất và cũng vô cùng bổ dưỡng. Chúng chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin C, kali và vitamin K. Chúng cũng cung cấp một số vitamin B.

Các nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa trong táo có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư và Alzheimer.

Trong táo cũng chứa một hàm lượng Pectin, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn và giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất và cấp nước cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa rất giàu vitamin C và khoáng chất, chứa hàm lượng canxi đáng kể, chất xơ, kali và mangan. Hàm lượng bromelain của nó có thể chống viêm và giảm nguy cơ ung thư.

Theo Đông y, quả dứa có tính hàn, vị ngọt, là loại trái cây giải nhiệt rất tuyệt vời trong mùa Hè. Vị ngọt thanh pha lẫn chua nhẹ của dứa hẳn sẽ làm bạn khó lòng cưỡng lại được.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều vitamin A và C. Nó cũng giàu một số chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm lycopene, carotenoids và cucurbitacin E.

Theo một số nghiên cứu, lượng Lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa , trong khi cucurbitacin E có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene cũng có thể thúc đẩy sự phát triển tim mạch vì khả năng làm giảm cholesterol và huyết áp.

Dưa hấu chứa 92% nước, chứa nhiều chất dinh dưỡng vừa giúp cho cơ thể bổ sung năng lượng lại có thể giúp giải nhiệt mùa hè nắng nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Xoài là loại trái cây giàu vitamin C mà bạn nên ăn vào mùa hè. Xoài cũng chứa chất xơ hòa tan, có thể giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, xoài có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cam

Quả cam có vị ngọt chua tự nhiên, tính mát, rất tốt cho việc giải nhiệt, lợi tiểu, nhuận phế, trừ ho… Bên cạnh đó, trái cam còn chứa nhiều vitamin C có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Kiên trì uống nước cam thường xuyên giúp da dẻ mịn màng, hồng hào hơn.