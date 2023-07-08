Những loại thực phẩm người Việt ăn hàng ngày thực ra lại có công dụng cực bổ cho 'cậu bé', giúp cánh mày râu trở thành 'siêu sao' phòng the

Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, một số loại cá có chứa thành phần dinh dưỡng mang lại nhiều giá trị cho "cậu nhỏ", cũng như khắc phục các tình trạng ảnh hưởng đến bản lĩnh phái mạnh.

Nói về axit béo omega-3, một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông tuân theo chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải giàu chất béo lành mạnh và omega-3 ít có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương hơn.

Cá hồi là một nguồn protein và axit béo omega-3 tuyệt vời, đã được chứng minh là cải thiện lưu lượng máu bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Ngoài ra, cá hồi rất giàu vitamin B12, có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh vốn góp phần gây ra chứng rối loạn cương dương.

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Vẹm xanh

Những loài nhuyễn thể cung cấp gấp ba lần giá trị khuyến nghị hàng ngày của B12. Một khẩu phần ăn 85 gr vẹm xanh cũng có 20 gr protein tăng cơ, chỉ với 4 gr chất béo và 150 calo.

Giống như ngao, vẹm xanh rất giàu chất sắt, giúp đảm bảo máu của bạn lưu thông đến mọi nơi cần thiết. Chúng cũng chứa nhiều magiê, một chất tăng cường khả năng cương cứng tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Cá mòi

Cá mòi chứa nhiều chất đạm, chất béo tốt, rất tốt cho việc giảm cân. Ngoài ra nó còn là một trong những nguồn cung cấp vitamin B12 và canxi không có sữa tốt nhất hiện có.

Mặc dù ý tưởng ăn xương cá có thể hơi khó nuốt, nhưng chúng là một phần của cá chứa tất cả canxi. Vì vậy, hãy cố gắng ăn phần xương của cá mòi.

Ảnh minh họa: Internet

Cá thu

Cùng với arginine, cá thu chứa một lượng lớn axit béo omega-3, có thể hữu ích cho sức khỏe cậu nhỏ của quý ông.

Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông bổ sung dầu cá có chức năng tinh hoàn tốt hơn. Mặc dù những chất bổ sung này cô đặc hơn việc chỉ ăn một khẩu phần cá thu, nhưng nó cho thấy loại chất béo lành mạnh này có thể hỗ trợ chức năng tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Cá trích

Cá trích được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng và vị thơm ngon. Thành phần đạm, vi chất và khoáng chất có trong cá trích dồi dào không thua kém bất kỳ loài cá nào.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những dưỡng chất chính có trong cá trích gồm có: vitamin D, vitamin B12, vitamin B6, protein và chất béo. Ngoài ra những khoáng chất của cá trích như: canxi, selen, kali,… đều có lợi cho sức khỏe xương khớp và tim mạch.

Nguồn protein, omega-3 và vitamin D trong cá trích có thể cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ sức khỏe tình dục nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm hàng ngày tăng kích thước 'cậu bé'

Chuối

Trong chuối có hàm lượng Kali rất lớn, nó có tác dụng rất tốt đến tim, giúp tim hoạt động bơm máu đến toàn bộ cơ thể tốt hơn. Từ đó việc bơm máu đến dương vật cũng tốt hơn rất nhiều, và dương vật được cung cấp đủ lượng máu cần thiết để phát triển tốt nhất.

Ăn chuối còn giúp cơ thể giữ nồng độ Natri ở mức trung bình thấp, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh liên quan đến tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Mặc dù đã được nghiên cứu từ rất lâu, các nhà nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của hành tây trong việc góp phần vào làm to dương vật, kích thước dương vật tăng lên nhanh chóng.

Ngoài ra, hành tây cũng hỗ trợ ngăn ngừa sự đông máu, điều này mang lại lợi thế rất lớn để tăng cường lưu thông máu đến tim và dương vật.

Rau bina

Trong rau bina có chứa một hàm lượng acid Folic rất lớn - đóng vai trò quan trọng trong tăng dòng chảy tự nhiên của máu đến các mạch máu ngoại biên và ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch.

Trong một vài nghiên cứu khác, người ta cũng thấy rằng acid Folic giúp cải thiện sự cương cứng ở những bệnh nhân mắc rối loạn cương dương. Ngoài ra rau bina còn có rất nhiều Magie giúp cải thiện nồng độ Testosteron, làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới.

Acid Folic trong rau bina giúp cải thiện sự cương cứng ở những bệnh nhân mắc rối loạn cương dương.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Trong cà phê có chưa caffeine được biết là giúp chữa rối loạn cương dương. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu một ngày uống từ 2 đến 3 ly cà phê có thể giúp điều trị rối loạn cương dương.

Cà phê cũng làm giãn mạch máu ở mô cương dương vật, do đó nó giúp cải thiện kích thước của dương vật.

Mặc dù những loại thực phẩm kể trên giúp ích cho sự phát triển của dương vật, nhưng nếu chỉ ăn một mình những loại thực phẩm này thì sẽ không đủ để giúp làm to dương vật đồng đều nhất. Bạn phải có chế độ ăn uống đầy đủ, không ăn những thức ăn vặt, kết hợp ăn rau, trái cây, ngũ cốc và thịt nạc. Điều này sẽ giúp cơ thể bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ.