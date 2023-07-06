Lỡ nêm quá tay món ăn đừng vội đổ đi, thử ngay những mẹo sau món ăn lại 'tuyệt cú mèo' ngay lập tức!

Nếu dùng khoai tây bạn gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát sau đó cho vào món ăn đã được nấu chín ít nhất khoảng 15 phút trước khi thưởng thức. Khoai tây có tác dụng hút toàn bộ vị mặn của món ăn, trả lại cho món ăn với hương vị thơm ngon.

Một trong những tác dụng tuyệt vời của nước cốt chanh đó là giúp làm giảm bớt muối nhưng không làm hỏng mùi vị của món ăn. Tuy nhiên bạn phải lưu ý là chỉ nên cho nước cốt chanh vào món ăn không sử dụng các sản phẩm từ sữa vì tính axít của chanh sẽ khiến các thành phần có nguồn gốc từ sữa bị kết tủa, gây nguy hại cho sức khỏe của bạn.

Ngoài khoai tây, lòng trắng trứng cũng có tác dụng hút hết vị mặn. Bạn hãy dùng lòng trắng trứng nguyên vẹn, tuyệt đối không đánh tan, thả vào nồi để sôi trong 5 phút rồi vớt ra, hương vị của món ăn sẽ được cải thiện đáng kể. Tùy vào lượng món ăn mà bạn sử dụng số lượng lòng trắng trứng sao cho phù hợp.

Dùng nước để vị mặn được trung hòa

Đối với những món canh, món súp, món kho nhiều nước mà chẳng may bị mặn, có thể cứu nguy món ăn bằng cách cho thêm vào món ăn một lượng nước vừa đủ để trung hòa vị mặn rồi nêm nếm thêm một vài gia vị cần thiết khác như bột ngọt, tiêu, ớt bột để món ăn vẫn đảm bảo thơm ngon, hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Xử lý món ăn quá ngọt

Dùng muối

Muối có thể giúp làm giảm độ ngọt của món ăn. Bạn lưu ý tùy vào mức độ ngọt mà gia giảm lượng muối tránh bị mặn quá.

Chỉ cần cho vài giọt giấm táo vào cũng có thể làm giảm độ ngọt của món ăn. Nếu bạn lỡ nêm nếm quá ngọt thì bạn hãy thử cách này ngay nhé.

Làm gì khi các món ăn quá cay?

Thêm vị ngọt

Bằng cách cho thêm đường hay mật ong vào món ăn vì độ ngọt của những nguyên liệu này sẽ trung hòa vị cay. Nhưng bạn cần lưu ý là chỉ cho ở mức vừa phải tránh trường hợp món ăn bị ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nước dùng

Đây là cách làm đơn giản nhất để chữa cay cho món ăn. Bạn chỉ cần cho nước dùng vào và đun sôi, vị cay sẽ giảm đáng kể

Thêm rau củ

Nếu món canh hoặc súp của bạn chẳng may bị cay, bạn có thể thêm một số loại rau củ như cà chua, cà rốt, khoai tây… Chất xơ trong rau củ sẽ hút bớt vị cay và lượng đường có trong rau củ sẽ trung hòa vị cay, trả lại cho bạn món ăn ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Xử lý các món ăn bị cháy khét

Đầu tiên bạn cần tắt bếp ngay và nhấc thức ăn ra khỏi bếp, đặt nơi thoáng mát. Khi thức ăn nguội, với những món khô như chiên, kho hoặc nướng, bạn dùng kéo cắt bỏ và để lại những phần sử dụng được. Với những món nước như súp, hầm hay cháo, bạn dùng muỗng hớt những phần trên mặt không bị cháy khét qua một nồi sạch khác, nhớ múc nhẹ tay và không chạm đến phần cháy khét.

Ảnh minh họa: Internet

Kế tiếp là nấu lại thức ăn đã làm sạch, cho thêm nước vào rồi nêm nếm lại gia vị. Đặc biệt bạn có thể khử mùi cháy khét bằng cách phi nhiều hành, tỏi hoặc thêm nhiều nước sốt.