Đặt cuộn giấy vệ sinh qua đêm trong tủ lạnh, vào buổi sáng bạn sẽ thấy được điều bất ngờ

Hoặc trường hợp sau một thời gian dài sử dụng, ngăn đá tủ lạnh có thể sẽ có một lớp tuyết dày bám bên trong. Nguyên nhân là do khi mở cửa tủ thường xuyên và đặt các thực phẩm còn nóng vào tủ hoặc cửa ngăn đá bị hở làm cho không khí cùng hơi nước vào bên trong tủ nhiều gây ra hiện tượng đóng tuyết.

Tủ lạnh có lẽ là một thiết bị điện quen thuộc với mỗi gia đình để tích trữ thức ăn cho những ngày bận rộn không thể đi chợ. Thực phẩm chất đầy và để quá ngày trong tủ lạnh sẽ gây ra tình trạng bị ôi thiu và đây là một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi hoặc mùi lạ trong tủ lạnh. Trường hợp tủ lạnh mất điện đột ngột cũng dễ khiến thức ăn nhanh hỏng. Ngoài ra, việc bảo quản các loại thực phẩm tươi sống không đúng cách cũng sẽ khiến mùi hôi xuất hiện trong tủ lạnh.

Lớp tuyết này gây tốn diện tích và gây lạng phí điện năng vì hơi lạnh không được tỏa đều ra xung quanh để bảo quản thực phẩm như bình thường. Khi đó, tủ phải hoạt đồng nhiều hơn để làm mát. 3 mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn vừa khử mùi hôi của máy lạnh và giảm được một khoảng tiền điện cho gia đình:

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Để một cuộn giấy vệ sinh trong ngăn đá tủ lạnh sẽ giúp hút bớt độ ẩm trong tủ và ngăn tình trạng nước đóng băng trong tủ. Bạn chỉ cần để cuộn giấy vệ sinh trong ngăn đá tủ lạnh khoảng một đêm. Sau đó, lấy cuộn giấy ra và phơi nắng một lúc cho khô ráo là có thể tái sử dụng.

Rất may, hiện nay các thế hệ tủ lạnh hiện đại thường rất ít khi gặp phải tình trạng đóng đá ở trên ngăn đá nên bạn không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải tình trạng như trên, hãy thử áp dụng cách đặt cuộn giấy vệ sinh vào ngăn đá xem sao nhé.

Ngoài ra phương pháp này cũng có thể đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh một cách nhanh chóng. Bạn hãy chuẩn bị những cuộn giấy vệ sinh mới và đặt vào tủ lạnh. Mỗi ngăn tủ bạn có thể cho một cuộn để tăng hiệu quả, kể cả ngăn đá. Chỉ sau một đêm, tủ lạnh sẽ không còn mùi hôi khó chịu. Sáng hôm sau, khi mở cửa tủ lạnh ra bạn bạn sẽ cảm nhận được tủ lạnh chẳng còn mùi hôi khó chịu mà không cần vất vả vệ sinh, hay bỏ hết thực phẩm ra ngoài để lau chùi nữa vì mùi hôi đã được giấy vệ sinh hút vào.

Vậy, vì sao giấy vệ sinh có thể giải quyết mùi hôi trong tủ lạnh? Rất đơn giản, tủ lạnh có mùi hôi thường là do độ ẩm bên trong quá cao. Vì vậy, khi bỏ khăn giấy vào đó, nó sẽ đóng vai trò như một "máy hút ẩm", hút bớt lượng hơi nước dư thừa, giúp hạn chế sự phát sinh của các mùi khó chịu.

Nếu không muốn dùng giấy vệ sinh, bạn có thể tận dụng những tờ giấy báo cũ có sẵn trong nhà. Vo tờ báo cũ lại thành viên tròn và nhét vào các góc của tủ lạnh. Nó cũng giúp giảm độ ẩm và hút đi mùi khó chịu.

Khử mùi hôi tủ lạnh bằng giấm

Trong giấm ăn cho thành phần axit nên khử mùi khá hiệu quả. Cách khử mùi trong tủ lạnh này cũng được thực hiện khá đơn giản.

Bạn hãy đổ giấm ăn vào chai thủy tinh. Tuy nhiên, bạn đừng đậy nắp chúng mà hãy cho trực tiếp vào tủ lạnh. Việc cho chén giấm trắng vào tủ lạnh sẽ khiến mùi hôi được khử sạch hoàn toàn.

Khử mùi hôi tủ lạnh bằng vỏ cam, quýt hoặc chanh tươi

Ảnh minh họa: Internet

Dùng vỏ cam hoặc vỏ quýt để khử mùi tủ lạnh là bí quyết được áp dụng nhiều nhất, bởi tinh dầu thơm tự nhiên từ cam, quýt có khả năng khử sạch mùi hôi trong 3 ngày.

Bạn có thể đem vỏ cam, quýt rửa sạch và lau khô, đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh. Thực hiện và thay đổi vỏ liên tục bằng cách này để tủ lạnh luôn có mùi dễ chịu.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chanh tươi, cắt thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh. Mùi tinh dầu trong vỏ chanh và chất axit trong chanh sẽ giúp bạn khử mùi tủ lạnh bị hôi nhanh chóng