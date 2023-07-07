Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc!

Mẹo vặt trong bếp 07/07/2023 00:00

Bàn chải sử dụng lâu cũng cần vệ sinh định kỳ, hãy thử ngay những cách đơn giản sau nhé!

 

 

Theo nghiên cứu từ Đại học Yale (Mỹ), một bàn chải đánh răng có thể chứa đến hơn 10 triệu vi khuẩn. Do đó, các bà nội trợ cần thường xuyên vệ sinh bàn chải đánh răng nhằm bảo vệ sức khỏe răng miệng các thành viên trong gia đình.

 

Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tại sao cần vệ sinh bàn chải đánh răng?

Những bàn chải đánh răng đã cũ chứa nhiều vi sinh vật, vi-rút và vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, có nhiều cách để làm sạch bàn chải đánh răng của bạn và loại bỏ mầm bệnh. Bạn cần rửa tay với xà phòng và nước nóng trước khi cầm vào bàn chải. Ngoài ra, bàn chải đánh răng nên được rửa sạch bằng nước ấm trong vài giây trước và sau khi sử dụng

Một trong số những phương pháp tốt nhất để loại bỏ mầm bệnh ra khỏi bàn chải là cho một thìa hydrogen peroxide (nước ô xi già) vào một cốc nước và ngâm bàn chải trong hỗn hợp này ít nhất 30 giây trước khi sử dụng. Sau đó, bàn chải được rửa sạch trong nước nóng. Nước súc miệng chứa cồn có thể được sử dụng thay vì hydrogen peroxid.

Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những cách vệ sinh bàn chải cực đơn giản tại nhà!

Oxy già

Một trong những phương pháp được các bác sĩ nha khoa khuyên dùng đó là ngâm bàn chải đánh răng vào hỗn hợp nước oxy già. Hãy chuẩn bị cốc nước nhỏ, pha loãng một thìa nước oxy già (hay còn gọi là Hydrogen Peroxide) và ngâm bàn chải trong khoảng 60 giây. Sau đó, rửa sạch bàn chải với nước nóng sẽ giúp loại bỏ phần lớn các vi sinh vật, vi khuẩn, virus gây nhiễm trùng ẩn trong các sợi lông bàn chải.

Trong trường hợp không có nước oxy già, các bà nội trợ có thể sử dụng các loại nước súc miệng có tính năng kháng viêm, kháng khuẩn để thay thế.

Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước sôi

Sử dụng nước đun sôi để vệ sinh bàn chải cũng là một trong những phương pháp được khá nhiều bà nội trợ thực hiện bởi tính tiện dụng và hiệu quả. Những gì các bà nội trợ cần làm chỉ là ngâm bàn chải đánh răng trong một cốc nước nóng từ 3 – 5 phút trước. Khi đó, nhiệt độ của nước nóng sẽ loại bỏ phần lớn các vi khuẩn, vi sinh vật tồn tại ở trong lông bàn chải.

Một cách khác cũng có thể áp dụng đó là vệ sinh bàn chải đánh răng bằng máy rửa bát. Tuy nghe có vẻ hơi lạ nhưng lại là phương pháp hiệu quả nhằm loại bỏ vi trùng và vi khuẩn gây bệnh không mong muốn. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương thức này, các bà nội trợ cần lưu ý đặt bàn chải đánh răng lên vị trí trên cùng để tránh nhiệt độ quá nóng làm tan chảy nhựa bàn chải.

Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi nào cần thay bàn chải?

Theo các chuyên gia, bạn nên thay bàn chải mới sau mỗi 3 tháng sử dụng.

Ngoài ra, khi thấy lông bàn chải bị chẻ, cong sang nhiều hướng khác nhau, bạn cũng nên thay bàn chải mới. Lông bàn chải biến dạng sẽ không thể làm tốt chức năng làm sạch như bàn đầu, nó cũng có thể làm tổn thương nướu. Do đó, thay bàn chải là phương án tốt nhất trong trường hợp này.

Nếu thấy các vết ố vàng hoặc đen ở chân lông bàn chải, bạn cũng nên thay bàn chải mới. Đó là dấu hiệu của vi khuẩn sinh sôi trên bàn chải. Thấy chúng nghĩa là bàn chải của bạn bị bẩn và cần thay thế.Bàn chải dùng lâu nhớ vệ sinh, bạn chỉ cần đem ngâm vào thứ này đảm bảo vi khuẩn không dám bén mảng, cặn bẩn sạch bong trong tích tắc! - Ảnh 5

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