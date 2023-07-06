Chống muỗi không cần đến thuốc mà chỉ cần dùng những 'khắc tinh' đến từ thiên nhiên này đảm bảo muỗi tránh xa nhà bạn ngay lập tức!

Thay vì sử dụng những loại thuốc xịt côn trùng thì bạn có thể trồng những loại thảo dược đuổi côn trùng quanh nhà an toàn và hiệu quả.

Muỗi là một vấn đề phổ biến và phiền toái trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không chỉ gây ngứa và khó chịu, muỗi còn là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nhiều người đã tìm đến sự giúp đỡ từ những loại cây đến từ thiên nhiên. Ảnh minh họa: Internet Cây sả Cây sả không chỉ là một gia vị sử dụng phổ biến trong nấu nướng và làm nước uống mà nó còn có khả năng đuổi muỗi hiệu quả nhất. Cây tỏa ra mùi thơm dễ chịu, thoải mái, giúp bạn thư giãn tốt và mùi thơm này các loài cồn trùng rất kỵ, nhất là muỗi.

Cây sả có tác dụng làm rối loạn khả năng định hướng của côn trùng, khiến chúng không tìm ra đích ngắm để tấn công, tránh xa khỏi khu vực sinh sống của gia đình bạn. Thay vì sử dụng thuốc xịt muỗi, bạn hãy trồng cây sả trong nhà vừa an toàn, vừa khiến muỗi tránh xa. Oải hương Được biết đến từ thời Hy Lạp cổ đại cách đây hàng ngàn năm, oải hương là loại hoa phổ biến trên khắp châu Âu. Người La Mã gieo trồng oải hương ở khắp nơi, bởi họ rất coi trọng những giá trị dược liệu mà loài cây loài cây này mang lại. Tinh dầu oải hương có tính sát trùng và chống viêm, giúp làm lành vết thương và xua đuổi côn trùng. Còn hoa oải hương không chỉ mang lại vẻ đẹp cổ điển, sang trọng cho ngôi nhà bạn mà còn có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, giúp giải tỏa căng thẳng vô cùng hiệu quả. Tuy vậy, muỗi lại rất sợ mùi hương này nên bạn có thể sử dụng chúng như một biện pháp chống muỗi đơn giản cho cả gia đình.

Oải hương là loại cây ưa khí hậu mát mẻ và ánh nắng, bởi vậy việc trồng chúng tại Việt Nam đòi hỏi mẹ phải kỳ công chăm sóc rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet Húng quế Húng quế là một loại rau thơm được sử dụng trong nhiều món salad, súp hay ăn kèm với các loại thịt như lợn, gà, vịt,… Bên cạnh đó, húng quế còn được biết đến là một loại thảo dược đuổi côn trùng được nhiều người áp dụng. Mùi hương cay nồng của húng quế luôn là nỗi khiếp sợ của côn trùng và khiến chúng tránh xa. Vì thế, bạn có thể trồng húng quế quanh nhà để vừa làm cảnh, vừa xua đuổi côn trùng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng húng quế tươi để pha thuốc xịt chống côn trùng. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một nắm lá húng quế tươi hãm với 400ml nước sôi trong khoảng vài giờ. Sau đó, bạn trộn nước húng quế với 120ml rượu vodka rồi dùng dung dịch này xịt quanh nhà, đặc biệt là nơi có nhiều côn trùng xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet Cây ngũ sắc Cây ngũ sắc là một trong những đáp án trả lời cho câu hỏi cây nào đuổi muỗi tốt nhất? Trong đó, ngũ sắc là loài cây nở hoa rực rỡ 4 mùa, rất dễ chăm sóc. Đồng thời chúng có tác dụng đuổi muỗi rất hiệu quả. Bạn có thể trồng cây ngũ sắc ở trong sân nhà, ban công hay cửa sổ vừa làm cây cảnh vừa có tác dụng đuổi muỗi.

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