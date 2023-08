Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết!

Tiến sĩ Gui Rong (Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hải Khẩu, Trung Quốc) cho biết, uống trà táo gai khô có thể giúp hạ thấp cholesterol trong máu. Hiện nay, tỉ lệ có hàm lượng cholesterol cao rất phổ biến, vì thế rất nên thanh lọc cơ thể bằng các loại trà thảo dược.

Trong trà táo gai chứa nhiều triterpenoid và flavonoid, đem lại công dụng trong việc hạ thấp cholesterol trong huyết thanh.

2. Giúp giảm cân

Những người đang giảm cân có thể sử dụng trà táo gai khô để hỗ trợ bởi trong loại quả này có chứa một lượng lớn enzyme lipase, có thể thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo.

Không chỉ vậy, táo gai còn chứa nhiều vitamin và axit hữu cơ, giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ giảm cân.

3. Thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ

Một số chị em gặp tình trạng đau bụng kinh, nguyên nhân thường là do khí huyết bị ứ trệ. Nếu muốn cải thiện tình trạng thì chỉ có thể thúc đẩy lưu thông khí huyết. Việc uống trà táo gai mỗi ngày cũng có thể là một giải pháp tốt.

4. Tăng sức đề kháng, ổn định huyết áp

Táo gai rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Thường xuyên tiêu thụ trà táo gai có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch. Đồng thời ngăn ngừa sự xâm nhập của bệnh tật và vi khuẩn.

Kali trong trà táo gai có thể còn tăng cường chức năng thận, thúc đẩy bài tiết ion natri, ổn định huyết áp.

Cách làm trà sâm táo gai cực dễ

Thành phần (khẩu phần cho 4 người)

Táo gai khô 30 Gr

Long nhãn 5 Trái

Câu kỷ tử 25 Gr

Nhân sâm 20 Gr

Hướng dẫn thực hiện

1. Nhân sâm thái lát mỏng. Táo gai khô tháy nhỏ. Cho nhân sâm khô, táo gai khô, câu kỷ tử và long nhãn khô vào nồi, thêm 1.5ml nước lọc, đun sôi khoảng 15 phút.

2. Có thể rót trà ra ly và dùng nóng. Nước trà uống nóng sẽ có công hiệu tốt hơn là nguội nhé! Trà sâm thảo mộc này vừa đơn giản lại tiện lợi. Có thể pha ngay một mẻ lớn cho một lúc nhiều thành viên dùng.

Dinh dưỡng của táo gai

- Flavonoid phong phú: Trong quả táo gai tươi có chứa nhiều flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

-Vitamin C cao: 70-100 mg vitamin C trên 100 gram trái cây táo gai tươi, nhiều hơn so với chanh và táo.

- Rất nhiều pectin: Từ xưa táo gai đã được sử dụng để làm mứt vì chứa nhiều pectin và thậm chí hàm lượng pectin trong táo gai gấp khoảng ba lần táo. Ngoài việc thay đổi các đặc tính của thực phẩm, bản thân pectin cũng có thể được sử dụng như một prebiotic, rất tốt cho sức khỏe đường ruột.

- Axit hữu cơ: Táo gai chứa nhiều loại axit hữu cơ, chủ yếu là axit citric. Ngoài việc mang lại hương vị tươi mát, nó còn giúp tiết ra một số loại nước ép tiêu hóa.

- Dinh dưỡng khác: Một nghiên cứu 7 quả táo gai từ các nguồn gốc khác nhau và phân tích các đặc tính dinh dưỡng của chúng.

- Có nhiều carotene và hàm lượng kali là 230-300 mg mỗi 100 gram táo gai.