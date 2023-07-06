Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết!

Chọn thực phẩm 06/07/2023 12:05

Thức uống này không chỉ rất ngon mà còn có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Táo gai là một trong những loại quả rất phổ biến tại Trung Quốc. Chúng có vị chua ngọt rất được mọi người yêu thích, và cũng được sử dụng như một loại thảo dược chữa các vấn đề về tiêu hóa, tim mạch và huyết áp cao.

Trong Đông y, táo gai đã được sử dụng để chữa bệnh ở Trung Quốc kể từ khoảng năm 659 sau Công nguyên.

Táo gai có thể dùng để ăn trực tiếp, hoặc nấu canh, nấu cháo, làm mứt. Nhưng phổ biến nhất vẫn là phơi khô sau đó hãm thành trà.

Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà táo gai, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích gì?

1. Giảm cholesterol

Tiến sĩ Gui Rong (Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hải Khẩu, Trung Quốc) cho biết, uống trà táo gai khô có thể giúp hạ thấp cholesterol trong máu. Hiện nay, tỉ lệ có hàm lượng cholesterol cao rất phổ biến, vì thế rất nên thanh lọc cơ thể bằng các loại trà thảo dược.

Trong trà táo gai chứa nhiều triterpenoid và flavonoid, đem lại công dụng trong việc hạ thấp cholesterol trong huyết thanh.

2. Giúp giảm cân

Những người đang giảm cân có thể sử dụng trà táo gai khô để hỗ trợ bởi trong loại quả này có chứa một lượng lớn enzyme lipase, có thể thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo.

Không chỉ vậy, táo gai còn chứa nhiều vitamin và axit hữu cơ, giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ giảm cân.

Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ

Một số chị em gặp tình trạng đau bụng kinh, nguyên nhân thường là do khí huyết bị ứ trệ. Nếu muốn cải thiện tình trạng thì chỉ có thể thúc đẩy lưu thông khí huyết. Việc uống trà táo gai mỗi ngày cũng có thể là một giải pháp tốt.

4. Tăng sức đề kháng, ổn định huyết áp

Táo gai rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Thường xuyên tiêu thụ trà táo gai có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch. Đồng thời ngăn ngừa sự xâm nhập của bệnh tật và vi khuẩn.

Kali trong trà táo gai có thể còn tăng cường chức năng thận, thúc đẩy bài tiết ion natri, ổn định huyết áp.

Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Cách làm trà sâm táo gai cực dễ

Thành phần (khẩu phần cho 4 người)

Táo gai khô 30 Gr

Long nhãn 5 Trái

Câu kỷ tử 25 Gr

Nhân sâm 20 Gr

 

Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện

1. Nhân sâm thái lát mỏng. Táo gai khô tháy nhỏ. Cho nhân sâm khô, táo gai khô, câu kỷ tử và long nhãn khô vào nồi, thêm 1.5ml nước lọc, đun sôi khoảng 15 phút.

Một thức uống quen thuộc có công dụng giảm cân, hạ đường huyết ngăn tiểu đường cực tốt mà chị em nên biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Có thể rót trà ra ly và dùng nóng. Nước trà uống nóng sẽ có công hiệu tốt hơn là nguội nhé! Trà sâm thảo mộc này vừa đơn giản lại tiện lợi. Có thể pha ngay một mẻ lớn cho một lúc nhiều thành viên dùng.

Dinh dưỡng của táo gai

- Flavonoid phong phú: Trong quả táo gai tươi có chứa nhiều flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

-Vitamin C cao: 70-100 mg vitamin C trên 100 gram trái cây táo gai tươi, nhiều hơn so với chanh và táo.

- Rất nhiều pectin: Từ xưa táo gai đã được sử dụng để làm mứt vì chứa nhiều pectin và thậm chí hàm lượng pectin trong táo gai gấp khoảng ba lần táo. Ngoài việc thay đổi các đặc tính của thực phẩm, bản thân pectin cũng có thể được sử dụng như một prebiotic, rất tốt cho sức khỏe đường ruột.

- Axit hữu cơ: Táo gai chứa nhiều loại axit hữu cơ, chủ yếu là axit citric. Ngoài việc mang lại hương vị tươi mát, nó còn giúp tiết ra một số loại nước ép tiêu hóa.

- Dinh dưỡng khác: Một nghiên cứu 7 quả táo gai từ các nguồn gốc khác nhau và phân tích các đặc tính dinh dưỡng của chúng.

- Có nhiều carotene và hàm lượng kali là 230-300 mg mỗi 100 gram táo gai.

 

Những loại thực phẩm càng ăn càng giúp thận khoẻ mạnh, bạn nên bổ sung vào bữa ăn hằng ngày

Những loại thực phẩm càng ăn càng giúp thận khoẻ mạnh, bạn nên bổ sung vào bữa ăn hằng ngày

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến chức năng của thận, đây được xem là thói quen tốt cho thận cần phải duy trì hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   trà táo gai thanh trà công dụng của táo gai

TIN MỚI NHẤT

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 26 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 29 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 53 phút trước
Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Căn hộ gần 4 tỷ bất ngờ đứng tên sau hơn một tháng chồng mất và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới