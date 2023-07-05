Những loại thực phẩm càng ăn càng giúp thận khoẻ mạnh, bạn nên bổ sung vào bữa ăn hằng ngày

Theo các chuyên gia dinh chúng ta nên hạn chế lượng muối, ăn ít thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa rất nhiều natri và chất béo chuyển hóa không tốt cho thận. Vì vậy, việc bổ sung các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe thận là một yếu tố không thể thiếu để duy trì sự khỏe mạnh của cơ quan này.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng trong cơ thể con người, có vai trò quan trọng trong việc lọc máu và điều tiết nước trong cơ thể. Tuy nhiên, do tác động của môi trường, lối sống không lành mạnh và thói quen ăn uống không đúng cách, thận dễ bị hư hại và suy giảm chức năng.

Số lượng vitamin và khoáng chất có trong khoai lang rất tốt cho thận và bạn có thể tiêu thụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Thêm nữa, hàm lượng chất xơ cao của chúng tiếp tục phân hủy chậm, khiến nó trở nên lý tưởng để giảm cân.

Bắp cải

Bắp cải có hàm lượng natri thấp tự nhiên, khiến nó trở thành một loại rau tuyệt vời để ngăn ngừa bệnh thận. Nó cũng chứa một số hợp chất và vitamin hữu ích cho sức khỏe tổng thể. Có nhiều cách để ăn bắp cải nhưng tốt nhất là nấu chín sơ để bắp cải giữ được những lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Hành Tây

Hành tây được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Đây là một trong những loại thực phẩm có thể thúc đẩy sức khỏe thận một cách tự nhiên. Chúng có lượng keratin - một chất có thể giúp ngăn chặn tổn thương tế bào trong mô khỏe mạnh của tim và thận.

Hàm lượng allicin có trong hành tây cũng giúp làm giảm các vấn đề viêm nhiễm, ngăn ngừa sự tích tụ quá nhiều độc tố. Vì vậy, loại thực phẩm này rất lý tưởng để chống nhiễm trùng do vi khuẩn và virus.

Cà tím

Cà tím có hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, giúp cải thiện sức khỏe thận cũng như hỗ trợ các chức năng của hệ thống tim mạch.

Loại thực phẩm này còn có đặc tính lợi tiểu và giải độc, giúp loại bỏ chất lỏng và chất độc để ngăn chặn sự suy giảm sớm của các mô. Cà tím cũng cung cấp cho bạn lượng chất xơ đáng kể, giúp điều chỉnh cholesterol và làm sạch máu của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Với đặc tính giàu axit béo thiết yếu, axit amin và chất chống oxy hóa, các loại hạt là thực phẩm lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe cho thận của bạn.

Ăn các loại hạt với số lượng vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, nguy cơ lão hóa sớm.

Các loại hạt có vitamin và khoáng chất hỗ trợ quá trình làm sạch nội tạng, làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và bệnh tật.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng

Trong khi lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng nhưng lại chứa hàm lượng phốt pho cao không tốt cho thận, trong khi đó, lòng trắng trứng cung cấp nhiều protein chất lượng cao và các amino acid thân thiết với thận. Vì vậy, đây là lựa chọn tốt cho người bị bệnh thận.