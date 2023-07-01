Mách bạn công thức làm trứng ngâm tương thơm ngon, lạ miệng cực kì tốn cơm, không thể bỏ qua

Vị ngon lại không kém các món ngâm tương khác như tôm, ghẹ hay cá hồi đâu. Chỉ cần một chút mẹo để có những quả trứng lòng đào vàng ươm, và phần nước ngâm tương thơm nức, đậm đà là có ngay một món ăn kèm cùng cơm nóng và lá rong biển, hoặc ăn cùng mì ngon xuất sắc luôn.

Trứng ngâm tương là một món ăn kèm “diệu kỳ” với lớp lòng trắng vẫn giòn dai thấm đẫm xốt ngâm chua dịu, ngọt cay thơm nức & dù bạn có để tủ lạnh đi nữa thì khi thưởng thức phần lòng đỏ trứng vẫn là lòng đào dẻo mướt, ngậy thơm.

3. 200ml nước tương càng cua (Nhất Phẩm Tiên)

4. 2 Tbsp đường

5. 1 Tbsp rượu trắng

6. 1 Tbsp giấm

7. ½ củ hành tây thái múi

8. 5 nhánh hành lá cắt nhỏ

9. 1 quả ớt xanh, 1 quả ớt sừng đỏ, 10g hạt vừng rang thơm

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bước 1: Đầu tiên là luộc trứng

Cho số trứng đã chuẩn bị sẵn vào nồi và đun đến khi nước sôi sủi tăm trong 6 phút là có trứng lòng đào ngon tuyệt.

Trứng sau khi luộc xong nên ngâm ngay nước đá thật lạnh rồi bóc sạch sẽ như thế này. Tới đây chỉ cần xếp trứng vào hộp

Lưu ý nho nhỏ nên chọn hộp thành cao để nước ngâm ngập trứng.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Tiếp đến là nấu nước ngâm.

Chỉ cần cho nước tương càng cua, nước lọc, đường, rượu trắng, giấm vào nồi và đun nhỏ lửa. Đến khi hỗn hợp sủi nhẹ thì khuấy đều cho gia vị tan và tắt bếp, để cho nguội bớt.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khi nước ngâm còn ấm tiếp tục cho hành tây thái múi, hành lá vào để giảm độ hăng nồng của hành cũng như giữ cho hành xanh, giòn hơn.

Thêm hạt vừng rang thơm vào và khuấy đều nữa này. Sau đấy để cho hỗn hợp nguội hoàn toàn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Lấy trứng đã để sẵn trong hộp ra, rưới đều nước ngâm ngập trứng nhá.

Sau đấy đậy nắp thật kín và giữ trong ngăn mát tủ lạnh từ 6-8 tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Mở nắp hộp mà mùi nước tương với hạt vừng thơm phức luôn ấy. Trứng thì nâu bóng, quả nào quả đấy tròn, chắc nịch luôn.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng ngâm tương thấm đậm gia vị nên rất đậm đà, quyện với độ dẻo lòng đào từ trứng. Cắt đôi quả trứng và bày vào đĩa sâu lòng, rưới cả nước ngâm và sửa soạn cơm nóng, “banchan” ăn kèm là hết chỗ chê luôn!

À mà đừng quên chan thêm chút nước tương thoang thoảng hương thơm của hành, tỏi cùng cái ngọt ngọt của đường và nước tương nha! Chắc chắn hương vị ngon khó cưỡng đó sẽ khó quên lắm đây!