Cách làm dồi sụn thơm ngon chuẩn vị nhà hàng, ăn hoài không chán

Dồi sụn là một món ăn rất được mọi người ưa chuộng, được làm từ sụn heo hoặc bò và rất giàu dinh dưỡng . Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm dồi sụn đúng vị và giòn tan như ý muốn. Mách bạn công thức làm dồi sụn chuẩn nhà hàng năm sao.

2. 1,2kg sụn non

3. 300g mỡ thăn

4. 2 củ cà rốt, 2 củ hành tây, 80g đỗ tằm chà vỏ, 4 thìa nước mắm, 2 thìa hạt tiêu, 1 cốc rượu mai quế lộ, 300g rau húng chó

Cách làm

Bước 1: Sơ chế

Lòng non lộn rửa bóp chanh và giấm cho thật sạch , để vào rổ ráo nước. Xay sụn sẵn ở ngoài hàng thịt ( xay 3,4 lần cho nhỏ ), xay 300g mỡ thăn ( xay để riêng ).

Đỗ tằm ngâm nước khoảng 2 tiếng cho nở , đổ ra rổ cho ráo nước rồi rang qua qua cho se lại( k rang kỹ tránh bị cứng ). Rau húng, cà rốt , hành tây sơ chế rồi xay vừa.

Bước 2: Trộn nhân

Sau khi sơ chế xong nguyên liệu cho toàn bộ vào âu trộn đều. Trộn nước mắm, hạt tiêu và rượu mai quế lộ, mùi thơm đã bay khắp nhà.





Bước 3: Nhồi nhân

Có thể dùng luôn cái vỏ chai dấm để cắt lấy cái phễu nhồi lòng. Cắt đoạn lòng vừa đủ nhồi không dài quá không ngắn quá ( khoảng 60cm) dài quá thì dễ bị bục , mà ngắn quá thì dễ bị tuột.



Dùng chỉ buộc 1 đầu lòng lại thật chặt , 1 đầu lồng vào cổ chai để nhồi , dùng tay ấn bổn xuống cổ chai , vuốt cho trôi tuồn tuột xuống đoạn lòng , áng chừng 20,25cm thì dùng chỉ thắt nút lại , lại nhồi tiếp đoạn trên. Nên nhồi chặt tay thì khi cắt ra miếng dồi sẽ cực đẹp.

Bước 4: Hấp dồi



Sau khi nhồi xong thì rửa qua nước cho sạch vỏ ngoài rồi đem hấp bằng nồi hấp cho chín , ráo nước. Nước sôi hấp được khoảng 10 phút thì dùng tăm vót nhọn chọc vào dồi cho nước trong dồi chảy ra (làm như vậy cho dồi khô , không bị bõng nước , tránh bị bục , khô khi chiên rán không bị nổ). Hấp được khoảng 25 phút dồi khô thì gắp ra đĩa chờ nguội rồi chiên nó.

Bước 5: Chiên dồi



Dồi nguội thì đem chiên ngập mỡ cho vàng đều (để vàng ruộm hẵng lật, đừng lật nhiều).





Sau khi vàng đều thì lấy ra cắt thành từng miếng xếp ra đĩa. Ăn với bún đậu là hết xảy.

Công thức tới đây là hết rồi, chúc mọi người thành công nhé!

Ảnh và Nguồn: Bích Huyền