Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối

Nếu bạn đã nhàm chán với hương vị của các món gà luộc, xào, kho thì hãy chế biến ngay món cánh gà chiên nước mắm siêu “bắt cơm” này nhé. Đảm bảo các thành viên trong gia đình từ người lớn tới trẻ nhỏ đều tấm tắc khen ngon với thực đơn này. Dưới đây là công thức cánh gà chiên mắm đậm đà mà đảm bảo trẻ con hay người lớn ai ai cũng thích mê...

4. Dầu hào, tương ớt, tương cà, tiêu, đường, bơ, dầu ăn, hành lá, ớt, tỏi

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế, khứa cánh gà, trụng qua với nước sôi và gừng( làm sạch và khử mùi).

Bước 2: Lăn qua gà với 1 lớp bột năng, làm cách này đảm bảo cánh gà của chúng mình sẽ giòn ơi là giòn.

Bước 3: Trộn nước sốt ( 100ml nước lọc, 3 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, 1 thìa tương cà, 3 thìa đường, 1 thìa cafe hạt tiêu).

Bước 4: Phi thơm tỏi với một chút bơ rồi đổ hỗn hợp sốt vào. Khi sốt hơi sệt lại, đổ cánh gà vào và trộn đều nhanh tay.

Bước 6: Cho gà ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và ớt tươi vào trang trí là xong.

Chỉ qua vài bước đơn giản là chúng ta đã có ngay một món ăn mà ai ai cũng mê rồi. Mọi người cùng thử làm theo công thức này để cho các bé ăn nhé!

Ảnh và Nguồn: Ha Ta