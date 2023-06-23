Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối

Món ngon mỗi ngày 23/06/2023 07:38

Cánh gà chiên nước mắm là món ăn vặt được nhiều người yêu thích đặc biệt là các bé. Với hương vị đậm đà, cay ngọt và thơm phức khiến cho các bé mê mẩn trong mùa hè.

Nếu bạn đã nhàm chán với hương vị của các món gà luộc, xào, kho thì hãy chế biến ngay món cánh gà chiên nước mắm siêu “bắt cơm” này nhé. Đảm bảo các thành viên trong gia đình từ người lớn tới trẻ nhỏ đều tấm tắc khen ngon với thực đơn này. Dưới đây là công thức cánh gà chiên mắm đậm đà mà đảm bảo trẻ con hay người lớn ai ai cũng thích mê...

Nguyên liệu:

1. 4 cái cánh gà to

2. Bột năng

3. Nước mắm

4. Dầu hào, tương ớt, tương cà, tiêu, đường, bơ, dầu ăn, hành lá, ớt, tỏi

 

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế, khứa cánh gà, trụng qua với nước sôi và gừng( làm sạch và khử mùi).

 

Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối - Ảnh 1

 

Bước 2: Lăn qua gà với 1 lớp bột năng, làm cách này đảm bảo cánh gà của chúng mình sẽ giòn ơi là giòn.

 

Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối - Ảnh 2

 

Bước 3: Trộn nước sốt ( 100ml nước lọc, 3 thìa nước mắm, 1 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, 1 thìa tương cà, 3 thìa đường, 1 thìa cafe hạt tiêu).

 

Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối - Ảnh 3

 

Bước 4: Phi thơm tỏi với một chút bơ rồi đổ hỗn hợp sốt vào. Khi sốt hơi sệt lại, đổ cánh gà vào và trộn đều nhanh tay.

 

Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối - Ảnh 4

 

Bước 6: Cho gà ra đĩa, rắc thêm chút hành lá và ớt tươi vào trang trí là xong.

 

Cách làm cánh gà chiên nước mắm cực dễ làm mà lại giòn ngọt, thơm ngon bé đã ăn là mê đắm đuối - Ảnh 5

 

Chỉ qua vài bước đơn giản là chúng ta đã có ngay một món ăn mà ai ai cũng mê rồi. Mọi người cùng thử làm theo công thức này để cho các bé ăn nhé!

 

Ảnh và Nguồn: Ha Ta

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa?

Công thức làm món kimbap đơn giản, dễ làm, bạn đã biết chưa?

Kimbap là món ăn truyền thống của Hàn Quốc được làm từ cơm trộn với rau củ và thịt hoặc cá, cuộn chặt trong một tấm rong biển và được cắt thành từng miếng nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   cánh gà chiên nước mắm công thức cánh gà chiên cách làm cánh gà chiên nước mắm

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 30 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ