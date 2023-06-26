Những công dụng của quả vải tốt cho sức khoẻ, có thể bạn chưa biết?

Vải là loại trái cây được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh, mát lạnh và đặc biệt là rất giàu dinh dưỡng . Vải chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali, canxi và chất xơ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe xương và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, quả vải còn được sử dụng trong các liệu pháp truyền thống để điều trị bệnh lý và tái tạo cơ thể.

Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hoá khác. Những chất này có đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Do đó, những người bị ung thư đang trong quá trình điều trị bệnh nên ăn quả vải để ngăn ngừa các tác dụng phụ do hoá trị liệu gây ra. Nhiều nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy, phần vỏ của quả vải thiều có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào gây ung thư vú.

Quả vải rất giàu vitamin C và các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn sự phá huỷ của các tế bào do các chất ô nhiễm, hoá chất độc hại và các gốc tự do dẫn đến một số vấn đề về sức khoẻ như ung thư, viêm khớp và bệnh tim. Các gốc tự do sẽ phát triển khi cơ thể bạn tiếp xúc với thuốc lá, bức xạ hoặc khói. Đặc tính chống oxy hóa của quả vải sẽ giúp bạn chống lại các độc tố trong cơ thể một cách hiệu quả.

2. Tăng cường chức năng miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả vải thiều có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch nhằm chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và các bệnh mãn tính khác. Ngoài ra, vitamin C cũng góp phần kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu, giữ vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tác hại của quá trình oxy hoá. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn quả vải có thể giúp bạn chống lại chứng cảm lạnh vô cùng hiệu quả.

3. Giúp xương chắc khoẻ

Là loại trái cây chứa rất nhiều photpho, magiê và các khoán chất giúp xương chắc khỏe. Các hoạt chất này giúp đồng hoá năng lượng canxi, nên khi sử dụng nhiều vải sẽ giúp xương của bạn trở nên cứng cáp và khỏe mạnh hơn.

4. Giúp giảm cân

Vải là quả ngọt chứa rất ít calo, không những không có các chất béo bão hòa hay cholesterol. Mà lại có nhiếu chất xơ nên rất thích hợp với những người muốn giảm cân.

5. Vải giúp cải thiện làn da và ngăn ngừa lão hoá

Nổi tiếng với nhiều hàm lượng vitamin C và các vitamin B có trong những quả vải. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể không bị lão hóa từ ô nhiễm môi trường, chống tia cực tím, sẽ làm da bạn trắng và trở nên khỏe mạnh hơn.

6. Điều hòa huyết áp

Potassium (kali) là một loại khoáng tố cần thiết mà cơ thể cần để kiểm soát huyết áp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề nghị rằng những người có huyết áp cao nên ăn những loại thực phẩm giàu kali như trái vải. Một chén vải có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 325 mg kali, tức khoảng 9% lượng kali được đề nghị cho cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh đó, trái vải là một loại trái cây có hàm lượng sodium (natri) vô cùng thấp, vì vậy đây là loại thức ăn lý tưởng cho việc điều hòa, kiểm soát huyết áp.