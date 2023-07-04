Ăn thịt lợn mà 'bỏ qua' 4 bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng này quả là phí phạm, nhiều bà nội trợ không biết vẫn vô tư 'ngó lơ'

Dinh dưỡng 04/07/2023 06:00

Những bộ phận dưới đây của lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể con người, đi chợ nhìn thấy chớ dại bỏ qua.

Trong thế giới ẩm thực đa dạng hiện nay, thịt lợn luôn được coi là một nguồn dinh dưỡng quan trọng và được ưa chuộng. Với hương vị đặc trưng và đa dạng cách chế biến, thịt lợn không chỉ đem lại sự thỏa mãn cho vị giác mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Xét về mặt dinh dưỡng, thịt lợn là nguồn cung cấp chất đạm, chất béo, các vitamin và muối khoáng cho cơ thể.

Ăn thịt lợn mà 'bỏ qua' 4 bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng này quả là phí phạm, nhiều bà nội trợ không biết vẫn vô tư 'ngó lơ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xương lưỡi liềm của lợn

Xương lưỡi liềm là phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm.

Xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực, đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu, muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này.

Trong thành phần cửa xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin... nên chúng rất tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, xương lưỡi liềm rất dễ chế biến dù bạn có làm thành món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Ngoài ra, bộ phận này còn có thể dùng để hầm thành canh hay xào rau củ, món nào cũng thơm, giòn.

Ăn thịt lợn mà 'bỏ qua' 4 bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng này quả là phí phạm, nhiều bà nội trợ không biết vẫn vô tư 'ngó lơ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phần bì của con lợn

Nhiều người khi mua thịt lợn về nhà thường vứt bỏ da lợn, bởi nếu như không biết cách chế biến phần bì lợn thường có mùi hội và dính chân lông trên đó. Trên thực tế bì lợn là một trong những phần bổ dưỡng nhất của con lợn, ngoài thơm ngon hấp dẫn còn có tác dụng làm đẹp da. Trong Đông y cho biết da của con lợn có chức năng "bổ huyết dưỡng ẩm", cực kỳ xứng đáng để sử dụng.

Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng thì phần bì của con lợn chứa hàm lượng protein gấp 2,5 lần so với thịt lợn, hàm lượng carbohydrate cao hơn 4 lần so với thịt lợn. Hơn nữa, 90% bì lợn được cấu tạo từ collagen và elastin, các chất này có thể làm chậm lão hóa da cho phụ nữ.

Thêm vào đó, phần bì của con lợn rất giàu protein, carbohydrate và chất béo, có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người và tăng cường khả năng miễn dịch. Phần bì lợn cũng có tính mát, vị ngọt, có tác dụng cầm máu, bổ huyết rất tốt.

Ăn thịt lợn mà 'bỏ qua' 4 bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng này quả là phí phạm, nhiều bà nội trợ không biết vẫn vô tư 'ngó lơ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đuôi lợn

Đuôi lợn là một trong những phần bổ dưỡng nhất. Cũng vì một con lợn chỉ có một chiếc đuôi nên nhiều người đi chợ muộn sẽ không kịp mua chúng.

Theo y học cổ truyền, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn/bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt dẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc...

Ăn thịt lợn mà 'bỏ qua' 4 bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng này quả là phí phạm, nhiều bà nội trợ không biết vẫn vô tư 'ngó lơ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tim lợn

Có một bộ phận trong con lợn nếu dùng thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp cơ tim đó chính là phần tim.

Chính vì mỗi con lợn chỉ có một quả tim nên không phải lúc nào cũng sẵn để mua, nếu không đi chợ từ sáng sớm thì đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được phần "thịt" này.

Tim lợn có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, niacin... có tác dụng tăng cường chức năng cơ tim rất tốt. Nó cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng của tim hay thần kinh. Ngoài ra, tim lợn còn bổ máu, chữa mất ngủ, hồi hộp, vã mồ hôi...

 

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