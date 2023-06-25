Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng

Chọn thực phẩm 25/06/2023 10:04

Nghiện rượu gây ra nhiều hệ lụy với xã hội cũng như sức khỏe nên việc cai nghiện loại thức uống này là cần thiết. Để hỗ trợ quá trình này diễn ra tốt hơn, người nghiện rượu nên sử dụng những thực phẩm dưới đây để giảm cơn thèm nhanh chóng.

Những người đang cai nghiện rượu thường gặp phải những cơn thèm rượu khó chịu và khó kiểm soát, đây là thời điểm cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có những thực phẩm có thể giúp giảm cơn thèm rượu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những thực phẩm dưới đây sẽ giúp cho những người đang cai nghiện rượu có thể vượt qua thử thách này một cách dễ dàng hơn.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 1
Giai đoạn cai rượu sẽ khiến có thể rất khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp người đang cai nghiện rượu giảm cơn thèm

1. Trái cây và rau củ

Để bắt đầu, điều quan trọng là bạn phải bổ sung đầy đủ các loại trái cây và rau quả bổ dưỡng. Hàm lượng chất xơ cao trong trái cây và rau quả sẽ giúp bạn tiêu hóa những thực phẩm này nhanh hơn. Những thực phẩm này là nguồn giàu vitamin, protein, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Khi một người trải qua quá trình cai nghiện rượu, họ sẽ thèm đồ ăn ngọt. Sự thèm muốn này có thể được đáp ứng với sự trợ giúp của trái cây do đường tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, quá nhiều trong số này có thể không có lợi cho người đang cai nghiện rượu. Nên ăn trái cây có múi như quả mâm xôi và dâu tây. Vitamin C trong những loại trái cây này sẽ giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch ở một mức độ nào đó và giúp bạn phục hồi dễ dàng hơn.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Các loại nước, sữa

Cùng với các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe được liệt kê ở trên, điều quan trọng là người cai nghiện rượu phải luôn giữ cho cơ thể đủ nước. Bạn nên uống nước ép trái cây tươi, sữa tách kem và nước lọc mỗi ngày để cơ thể đào thải độc tố ra ngoài.

3. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc như đậu, mì ống, bánh mì, bột yến mạch, gạo lứt và lúa mạch là nguồn chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi nhanh chóng của những người cai nghiện rượu. Bạn nên chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế vì hàm lượng chất béo thấp, chất xơ phong phú, cải thiện tiêu hóa.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 3

Chất xơ trong những thực phẩm này thúc đẩy cảm giác no - Ảnh minh họa: Internet

4. Thực phẩm giàu omega-3

A xít béo omega-3 là chất béo lành mạnh giúp giảm viêm trong cơ thể, ổn định tâm trạng và thiện chức năng não. Người nghiện rượu nên ăn các thực phẩm giàu omega-3 như: Cá hồi, quả óc chó, hạt lanh, hạt chia...

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 4

Thực phẩm giàu omega 3 giúp người cai rượu ổn định tâm trạng - Ảnh minh họa: Internet

5. Thực phẩm ít chất béo

Chế độ ăn ít chất béo và giàu protein sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi cho những người đang cai nghiện rượu. Trong vài ngày đầu, những người này có thể chán ăn. Nhưng cuối cùng, sự thèm ăn của họ trở lại bình thường và giai đoạn này là lúc ăn quá nhiều là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực phẩm ít chất béo nên được cung cấp trong trường hợp này; họ có thể giúp người nghiện ru hồi phục nhanh hơn. Những thực phẩm như vậy làm giảm nguy cơ tái phát.

Một số tác hại của rượu với cơ thể bạn cần biết

Não và hệ thần kinh: Một số người có thể uống rượu để thư giãn hoặc giúp đối phó với những căng thẳng hàng ngày, tuy nhiên, rượu có thể gây lo lắng và tăng căng thẳng. Rượu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, đồng thời góp phần phát triển hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện có theo thời gian.

Uống rượu quá nhiều sẽ làm hỏng hệ thống thần kinh gây ra bệnh thần kinh. Nghiện rượu nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn và mất trí nhớ. Uống quá nhiều có thể dẫn đến hôn mê và thậm chí tử vong. Ngoài ra, do rượu ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của não nên có thể làm suy giảm khả năng phán đoán, sự tập trung và trí nhớ.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mắt: Uống quá nhiều có thể gây mờ mắt. Sử dụng rượu mãn tính có thể gây ra sự thiếu hụt vitamin B1, có thể dẫn đến cử động mắt nhanh không chủ ý, yếu hoặc tê liệt cơ mắt.

Tim mạch: Hệ thống tim mạch bị ảnh hưởng bởi rượu. Tại thời điểm uống, rượu có thể gây tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Về lâu dài, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến nhịp tim tăng liên tục, huyết áp cao, cơ tim yếu và nhịp tim không đều. Tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ do rượu.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Gan: Công việc của gan là phá vỡ các chất độc hại, bao gồm cả rượu. Uống nhiều rượu có hại cho gan. Khi gan hoạt động không hiệu quả, các chất độc hại vẫn còn trong cơ thể, có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan (viêm gan do rượu), xơ hóa và xơ gan...

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