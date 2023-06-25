Những thức uống nên tránh xa vào ngày nắng nóng, không khéo lại 'rước họa vào thân'

Trong những ngày nắng nóng oi bức, việc uống nước để giải khát là điều cần thiết và không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải loại thức uống nào cũng tốt cho sức khỏe trong thời tiết như vậy. Đặc biệt, khi nắng gay gắt, nếu chọn sai loại đồ uống, không chỉ gây mất ngủ mà còn dễ dàng rước hoạ vào thân. Sau đây là những loại thức uống nên tránh xa trong những ngày nắng nóng để bảo vệ sức khỏe và có một mùa hè mát mẻ, an toàn hơn nhé!

Bởi trong nước giải khát có gas thường chứa hàm lượng cafein. Cafein là chất gây kích thích, tăng hưng phấn - đây là lý do mà sau khi uống nước giải khát có gas khiến người ta sảng khoái. Nhưng cafein cũng là một chất lợi tiểu, khiến cơ thể bài tiết nhanh hơn, nhiều hơn. Vì thế, cơ thể rất dễ mất nước khi uống nhiều loại nước này.

Rất dễ hiểu khi đang nóng bức, uống nước có gas mát lạnh sẽ cảm giác giải nhiệt nhanh chóng và rất sảng khoái. Tuy nhiên, nước giải khát có gas chỉ đánh lừa cơ thể. Thực tế loại nước này còn có thể làm mất nước và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Uống nhiều nước có gas có nguy cơ bị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nước ngọt có gas thường chứa chất ngọt nhân tạo. Nếu mỗi ngày đều uống hết một chai nước ngọt có gas, tức là đã tăng thêm một lượng đường vào cơ thể và tích lũy lâu dài. Từ đó nguy cơ mắc các bệnh mạn tính không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch và sức khỏe răng miệng.

Thêm vào đó, khi thận phải làm việc nhiều hơn để bài tiết nước ngọt có gas sẽ dễ bị tổn thương hơn. Các hóa chất cũng như chất ngọt trong loại nước này cũng làm thận dễ bị oxy hóa và tổn thương. Chất ngọt, cafein là những chất gây hại cho da, tình trạng oxy hóa khiến da dễ bị viêm, mụn trứng cá, lão hóa, sạm, da không đều màu. Quá nhiều chất ngọt và cafein còn gây khó ngủ, khiến mắt quầng thâm, nhiều nếp nhăn.

2. Nước đá

Nước đá không giúp hạ nhiệt mà còn gây ra viêm họng và bệnh hô hấp. Uống lúc cơ thể đang nóng, tiết mồ hôi nhiều khiến bạn mất nước và mau khát hơn, các mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt lại dễ dẫn đến đau bụng cấp. Nhiều người có thói quen uống một lúc thật nhiều nước khiến cơ thể bị sốc, quá tải.

Khi đi nắng về, bạn nên uống một cốc nước mát để cơ thể sẽ hạ nhiệt từ từ và có thời gian thích nghi với nhiệt độ mới.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cà phê và trà

Caffeine làm tăng nguy cơ mất nước. Nếu bạn thường xuyên uống các loại nước có chứa caffeine như trà và cà phê, lượng nước bạn hấp thu có thể ổn định. Nhưng nếu bạn không thường xuyên uống loại này, vào ngày nóng, chúng sẽ tạo nên tác dụng phụ rõ rệt. Bạn cũng nên hạn chế uống cà phê, trà vào những buổi chiều nóng bức.

4. Nước tăng lực

Người có hoạt động với cường độ mạnh, đổ mồ hôi nhiều khi thời tiết nắng nóng rất dễ thích uống và lạm dụng nước tăng lực. Loại nước này giúp cơ thể đang háo nước, mệt mỏi lấy lại được năng lượng và cảm giác dễ chịu rất nhanh. Nhưng cũng như nước giải khát có gas, nước tăng lực chứa nhiều chất lợi tiểu caffeine, khiến cơ thể dễ bị mất nước nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có caffeine, các loại nước tăng lực thường chứa nhiều đường. Khi uống nước tăng lực, để đã cơn khát, người ta không uống nhấm nháp, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, mà thường tu một hơi với lon nước tăng lực lớn. Vì thế, cơ thể sẽ phải tiêu thụ một lượng lớn caffeine và đường trong một thời gian ngắn.

Tiêu thụ lượng caffeine và đường nhiều dẫn tới những hệ lụy xấu. Ngoài các bệnh liên quan rối loạn chuyển hóa, bạn có thể bị mất ngủ, tăng huyết áp, nhịp tim thất thường, trào ngược dạ dày, thực quản. Cũng như nước giải khát có gas, nước tăng lực chứa nhiều chất ngọt, caffeine… sẽ gây ra tình trạng lão hóa và các vấn đề về da trở nên tồi tệ hơn.