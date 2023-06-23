Mách bạn những công dụng thần kỳ của hoa bí ngô, không phải ai cũng biết

Theo Lương y quốc gia Nguyễn Anh Đào (Viện Y học cổ truyền Quân đội), hoa bí ngô vị ngọt, tính hàn vào kinh tâm, tỳ, vị có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, bổ can thận, sáng mắt, kháng viêm, tiêu độc, chỉ thống, chống dị ứng... thích hợp trị các chứng suy giảm chức năng can thận, suy giảm thị lực, viêm đường tiết niệu...

Hoa bí đỏ (bông bí ngô) giàu dinh dưỡng cho sức khỏe hơn mọi loại rau, làm được nhiều món ăn ngon và là thần dược quý. Trong hoa bí có các chất Ca, Fe, Mg, K, vitamin A và nhiều vitamin khác. Ngoài ra, hoa bí còn có chất đường, nhưng là đường tự nhiên, dễ hấp thụ và tốt cho sức khỏe.

Trong hoa bí đỏ còn có chất beta – carotene giúp điều trị viêm hạch (u lympho) ác tính, kháng ung thư, chống lão hóa tế bào hiệu quả vì có thể tiêu diệt ngay mầm mống gây hại cho tế bào dẫn đến nguy cơ ung thư, nâng cao hệ miễn dịch giúp cơ thể phòng vệ tốt hơn.

Cả hoa bí đỏ tươi và khô Đông y hay dùng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu, trị ho, vàng da, bệnh kiết lỵ, hỗ trợ điều trị viêm kết mạc, viêm vú và các chứng sưng viêm, phòng bệnh loãng xương, tăng cường thị lực ở người lớn tuổi.

Hoa bí ngô - Ảnh minh họa: Internet

Phấn hoa bí ngô cũng được y văn thế giới công nhận có những tác dụng tốt, giúp cải thiện sức khỏe, thể chất, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ mạch máu, tim mạch, tăng trí thông minh, cầm máu nhanh…

Hoa bí ở miền Bắc thu hoạch chính vào mùa hè, nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay có thể trồng trái vụ, thu hoạch hoa quanh năm.

2. Các công dụng thần kỳ của hoa bí ngô

2.1 Điều trị cảm lạnh

Vitamin C có trong hoa bí ngô giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ chúng ta khỏi cảm lạnh và ho. Hoa bí ngô chứa 9,2 mg vitamin C, bằng 10,22% giá trị khuyên dùng hàng ngày.

Sử dụng hoa bí ngô trong chế độ ăn uống thường xuyên của bạn sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vitamin C của cơ thể. Có tác dụng làm tăng tốc độ hấp thụ sắt và tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Hoa bí ngô giúp điều trị cảm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

2.2 Điều trị vô sinh cho nam giới

Hoa bí ngô chứa một lượng lớn vitamin B9 (folate) cần thiết cho quá trình tạo và hoạt động bình thường của tinh trùng. Những người đàn ông hấp thụ ít folate thường có tinh trùng bị khiếm khuyết về cấu trúc nhiễm sắc thể.

Tăng cường folate trong chế độ ăn uống giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và hỗ trợ những người đàn ông có vấn đề về vô sinh.

2.3 Hoa bí giúp sáng mắt

Hoa bí được coi là thần dược, được Đông y dùng nhiều bài thuốc, trong đó có bài thuốc dưỡng sáng mắt bằng cách chế biến hoa bí ngô xào gan lợn. Gồm: Hoa bí ngô 50 - 70g, gan lợn 200 - 300g đem xào ăn trong ngày. Bài thuốc có tác dụng dưỡng huyết thanh can sáng mắt. Thích hợp cho các chứng: quáng gà, suy giảm thị lực, cận, viễn thị...

Vì hoa bí có lượng vitamin rất lớn nên phụ nữ mang thai rất nên dùng bởi tốt cho sức khỏe của mẹ, lại giúp thai nhi phát triển não bộ, hệ thần kinh.

Tuy nhiên, mặc dù hoa bí được coi là rau sạch, rau toàn năng, bổ dưỡng, nhưng những người sau không nên ăn:

- Người bị rối loạn tiêu hóa hạn chế ăn món này vì hàm lượng chất xơ cao, không tốt cho tình trạng bệnh.

- Hoa bí ngô có tính hàn và nê trệ, nên những người ăn uống ậm ạch khó tiêu và lạnh chân tay không nên dùng.

Hoa bí ngô giúp sáng mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách ăn hoa bí ngô để đạt hiệu quả tốt nhất

Người dân thường hái ăn hoa đực cả cuống, hoa cái để ra quả. Vị hoa bí nhạt, hơi chua, hơi chát nhưng chế biến được những món ăn rất ngọt, thanh mát, dễ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe, món nào cũng ngon.

Hoa bí sơ chế cần xẻ một đường để moi nhụy ở giữa (vì đắng), tước cạnh xung quanh bông và lớp xơ ngoài cuống vứt đi, sau đó rửa sạch để ráo nước. Sau đó luộc, xào, hấp, nấu canh với tôm khô, canh ngao, canh hến, canh cua hoặc xào chung cùng với thịt bò, thịt lợn đều ngon miệng.

Món luộc đơn giản nhất, nhưng chỉ luộc vừa đủ chín (khoảng 2-3 phút), là vớt ra để nguội, vắt bớt nước (không vắt quá khô) rồi chấm nước kho thịt, kho cá, nước mắm tỏi, chanh ớt, hoặc chấm vừng đen ăn với cơm nóng rất ngon. Không luộc hoa bí chín quá vì sẽ mất vitamin C. Hoa bí luộc giữ được dinh dưỡng cao trị âm hư, khô cổ, khan tiếng, táo bón.