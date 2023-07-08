Hạt mít người Việt ăn xong là bỏ nhưng với người Nhật lại là 'bí quyết trường thọ' được bán với giá 'cắt cỏ'

Ở Việt Nam, hạt mít thường bị vứt bỏ sau khi bổ, nhưng ít ai ngờ tại Nhật Bản chúng được bán với giá rất cao. Trong các siêu thị Nhật, bạn sẽ phải trả 200 nghìn đồng cho 1kg hạt mít. Lý do không chỉ bởi chi phí xuất sang Nhật đắt đỏ mà còn bởi nguồn giá trị về dinh dưỡng mà chúng đem lại.

Mít là loại trái cây nhiều người yêu thích. Thứ quả đặc biệt này không chỉ thơm ngon mà còn nổi tiếng chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong quả mít, ngoài phần múi ra thì phần hạt mít , lá mít cũng có công dụng chữa bệnh.

Theo y học hiện đại, hạt mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, carotenoid và các polyphenol. Những chất này giúp ngăn chặn sự tàn phá tế bào do gốc tự do gây ra, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và quá trình lão hóa.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Hạt mít có vị ngọt, tính bình, có mùi thơm, có tác dụng tu dưỡng ích khí, thông sữa. Loại hạt này có thể phơi khô để làm lương thực dự trữ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hạt mít cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng cho sự hoạt động của tim mạch. Kali giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như cao huyết áp và bệnh tim.

Hạt mít còn là một nguồn phong phú chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, duy trì sự cân bằng đường huyết, và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Những công dụng tuyệt vời của hạt mít

Chống thiếu máu

Hạt mít rất giàu sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin. Hạt mít tốt cho người bị thiếu máu, chúng giúp điều trị thiếu máu và ngăn ngừa một số rối loạn về máu, đồng thời chống lại sự suy nhược, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục.

Chúng cũng làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt mít có thể tăng cường hệ miễn dịch. Chúng có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Chúng còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Hạt mít chứa canxi giúp thúc đẩy xương khỏe mạnh. Chúng chứa nhiều kali, giúp xây dựng và tăng cường xương. Hàm lượng kali có trong hạt mít còn giúp giảm rủi ro liên quan đến huyết áp, rối loạn thận.

Tăng cường thị lực

Hạt chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng được biết đến để tăng cường sức khỏe thị lực. Sự thiếu hụt vitamin A có thể gây ra bệnh quáng gà. Hạt cũng có thể ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Giảm nếp nhăn

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, hạt mít giúp giảm bớt những nếp nhăn ở trên khuôn mặt, hãy lấy hạt mít và ngâm chúng trong sữa lạnh một lúc. Sau đó xay nát hạt mít và đắp lên chỗ có những nếp nhăn. Hãy thực hiện thường xuyên nếu như muốn làm giảm bớt nếp nhăn trên khuôn mặt. Một trong những công dụng chủ yếu của hạt mít đó là khiến bạn trông trẻ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Da mịn màng

Lợi ích khác của hạt mít là làm cho làn da không bị rạn nứt mà mịn màng hơn. Chúng chứa rất nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác. Đó là phương thuốc hoàn hảo chữa các bệnh về da và giảm bớt sự căng thẳng thần kinh. Hạt mít đồng thời duy trì độ ẩm cho da rất hiệu quả. Chúng còn giúp ngăn ngừa rụng tóc và giúp cho gan khỏe mạnh.