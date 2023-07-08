Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, tàu hũ vị cam lương, sinh tân thanh nhiệt, nhuận táo giải độc… Khi dùng thường được bổ sung nước đường gừng tươi để giải khát.

Tàu hũ (hay còn gọi là tào phớ) là món ăn giải nhiệt cực kỳ tốt trong mùa hè. Chúng được đánh giá là "thuốc quý" giá vài ngàn vì dù giá rẻ nhưng lợi ích cho sức khỏe tương đối lớn.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), tàu hũ có 861 miligam canxi mỗi khẩu phần. Trong khi đó, việc không tiêu thụ đủ canxi có thể góp phần làm giảm khối lượng xương và gây loãng xương.

Giảm mức cholesterol

Mặc dù cholesterol cần thiết cho việc sản xuất các tế bào khỏe mạnh, nhưng bạn nên sử dụng cholesterol tốt thay vì cholesterol "xấu".

Ví dụ như thịt đỏ, có hàm lượng cholesterol "xấu", có thể dẫn đến tắc động mạch và tăng nguy cơ đau tim. Ngược lại, tàu hũ không chứa cholesterol nên nó là một lựa chọn đặc biệt tốt nếu bạn đang cố gắng giảm lượng cholesterol.

Ngoài ra, tàu hũ còn giàu protein. Protein từ thực vật cũng đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol "xấu" nhờ hàm lượng isoflavone của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nghiên cứu được thực hiện trên 200.000 người tham gia, bởi Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan cho biết, tiêu thụ những thực phẩm đậu nành nhiều hơn 1 lần/tuần sẽ giảm 18% nguy cơ mắc bệnh tim.

Lý do là bởi chúng giàu isoflavone, vốn là một chất có lợi cho tim.

Giảm nguy cơ ung thư vú

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn (chuyên ngành Ung bướu, Giảng viên Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Đã có một phân tích từ 30 nghiên cứu, cho thấy ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành như đậu phụ, tàu hũ… có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú cho cả phụ nữ trước và sau mãn kinh.

Những người không nên ăn tàu hũ

Người bị bệnh tiêu hóa

Đậu phụ có hàm lượng protein thực vật lớn, ăn nhiều sẽ gây cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể và khiến cho sự phân giải protein trở nên quá tải. Người bị bệnh tiêu hóa ăn đậu sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dinh dưỡng, dẫn đến chứng khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Người bị bệnh tim mạch

Trong đậu phụ có hàm lượng lớn methionine, chất này dưới tác động của enzym có thể được chuyển đổi sang cysteine - một chất có khả năng làm tổn thương tế bào nội mô trong thành động mạch, khiến cho các tiểu cầu vón cục, lắng đọng cholesterol và chất béo trung tính trong thành động mạch gây ra xơ vữa các động mạch vành khiến cho tình trạng của người bệnh nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị suy tuyến giáp

Đậu phụ có chứa rất nhiều isoflavone, người bị suy tuyến giáp hấp thụ nhiều hợp chất này sẽ ngăn chặn các emzyme peroxidase, loại emzyme hỗ trợ i-ốt trong quá trình tổng hợp sản xuất ra hormone tuyến giáp, gây ra tình trạng suy tuyến giáp nặng hơn.

Người bị bệnh gout

Người bị gout ăn nhiều đậu phụ sẽ khiến hàm lượng axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến tình trạng bệnh gout nặng hơn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Người bị viêm dạ dày

Đậu phụ có chứa hàm lượng protein cao nếu như tiêu thụ nhiều sẽ kích thích tiết axit dạ dày gây ra tình trạng đầy hơi ở ruột ngoài ra còn ảnh hưởng cả đến quá trình hấp thu sắt, thậm chí gây ra những cơn đau bụng dữ dội.

Những thực phẩm không nên kết hợp với tàu hũ

Mật ong

Đậu phụ và mật ong khi ăn cùng nhau sẽ dễ bị tiêu chảy. Không chỉ vậy trong đậu phụ có chứa nhiều chất khoáng còn trong mật ong có chứa nhiều enzyme. Vì vậy, khi ăn hai thực phẩm này chung với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

Hành tây và rau bina

Trong đậu phụ rất giàu canxi còn trong rau bina và hành tây rất giàu axit oxalic. Ăn đậu phụ với rau bina hoặc hành tây sẽ làm cho canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic sẽ tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ, mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi.

Sữa bò

Chúng ta cũng không nên ăn đậu phụ chung với sữa bò vì khi ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai, ảnh hưởng tới sự hấp thu calcium của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Quả hồng

Trong mỗi quả hồng đều chứa nhiều tannin, trong khi đó đậu phụ lại chứa calci clorua. Ăn hồng và đậu phụ cùng nhau sẽ có thể tạo thành calci tannate dẫn đến sỏi mật, sỏi thận.

Măng

Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ rất giàu canxi và magiê, tuy nhiên trong măng lại có chứa một số chất khiến cho thành phần canxi trở nên khó hấp thu dễ tạo thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi nấu ăn chúng ta không nên kết hợp hai thực phẩm này với nhau.