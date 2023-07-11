Sau đây là các loại thực phẩm bạn nên ăn mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển.

Nấm đã được sử dụng ít nhất là 5.000 năm cho mục đích dinh dưỡng và dược liệu. Trong nấm có chất Polysaccharide-K (PSK) được xem là chất phức hợp được tách ra từ nấm vân chi, được sử dụng như một tác nhân tăng cường hệ thống miễn dịch trong điều trị ung thư ở một số nước châu Âu cũng như Trung Quốc và Nhật Bản. Tác dụng chống virus và chống ung thư đã được chứng minh ở hơn 50 loài động vật và trong nghiên cứu ống nghiệm.

Bên cạnh đó, nấm hương có chứa chất β-D-Glucosidase, có thể tăng cường khả năng kháng ung thư cho cơ thể. Nó có hiệu quả rõ rệt đối với các bệnh ung thư ác tính như ung thư bạch cầu, thực quản, dạ dày, đại tràng, phổi, gan…

Không chỉ chứa nhiều β-D-Glucosidase, mà nấm hương còn có thành phần của chất cảm ứng interferon có thể xâm nhập vào tế bào ung thư ức chế sự phát triển của khối u.

Chính vì thế, các bệnh nhân ung thư sau khi phẫu thuật thường dùng nấm hương, nấm vân chi để có tác dụng ức chế sự di căn của tế bào ung thư.

2. Măng tây

Hàm lượng kẽm trong măng tây rất cao, có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phân chia, phát triển, đồng thời ức chế hoạt động của các chất gây ung thư. Do đó, nếu chúng ta ăn nhiều măng tây, các tế bào ung thư sẽ không dám tới "làm phiền". Ngoài ra, măng tây còn chứa một lượng lớn vitamin, có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Măng tây vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các tế bào ung thư.

3. Củ cải

Củ cải có nhiều loại, song loại nào cũng đều có tác dụng phòng chống ung thư, thế nên mới có câu ngạn ngữ rằng: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, cả cuộc đời không cần vào hiệu thuốc" và "củ cải tháng 10 chính là nhân sâm nước".

Người Hà Lan gọi củ cải là "món ăn dân tộc"; Nhật Bản, Mỹ cho rằng củ cải là "thần bảo vệ sức khỏe" trong các loại rau có củ. Củ cải có chức năng phòng chống ung thư, nở phổi, hóa đờm, lợi tiểu.

Trong củ cải có nhiều chất xúc tác có thể diệt trừ tác dụng gây ung thư của chất nitrosamine, kích thích hệ miễn dịch cơ thể, nâng cao hoạt tính của đại thực bào, tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư thực bào. Vị cay của củ cải đến từ dầu mù tạt, nó có thể kích thích đường ruột nhu động, thúc đẩy chất gây ung thư ra ngoài.

Hơn nữa, trong củ cải còn nhiều thanh phần ức chế các hoạt tính gây đột biến. Hàm lượng vitamin C trong củ cải cao hơn táo, lê từ 8-10 lần. Ngoài ra, củ cải cũng giàu carotene có tác dụng phòng ngừa ung thư rất tốt.

4. Cà rốt

Ăn cà rốt nhiều nhưng chắc hẳn ít người biết đến tác dụng thần kỳ của chúng.

Cà rốt cũng nằm trong nhóm rau củ rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư. Loại củ này chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin K, A và chất chống oxy hoá. Ngoài ra, cà rốt còn chứa lượng lớn beta-carotene có lợi trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa ung thư. Cà rốt nấu chín cung cấp nhiều chất chống oxy hoá hơn cà rốt sống, khi nấu nên để nguyên củ hấp hoặc luộc để giữ được các chất dinh dưỡng.

5. Rau khoai lang

Rau khoai lang có khả năng ức chế tế bào ung thư rõ rệt. Tỷ lệ ức chế tế bào ung thư của rau khoai lang đã nấu chín chiếm tỷ lệ rất cao, giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Rau khoai lang cũng rất hiệu quả trong ngăn ngừa ung thư cấp độ 1 và 2 mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

6. Khoai lang

Khoai lang có khả năng ức chế tế bào ung thư rất rõ rệt. Tỷ lệ ức chế tế bào ung thư của khoại lang đã nấu chín chiếm 98.7%, còn khoai lang sống chiếm 94,4%, theo Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Khoai lang có thể ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư nhưng nếu muốn hạn chế các tế bào ung thư phát triển thì cần sử dụng khoai lang làm nước ép hoặc sử dụng khoai lang trong chế độ ăn hàng ngày và nên sử dụng trong thời gian lâu dài để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đặc biệt, khoai lang tím có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Các nhà khoa học đã tiến hành kết hợp các chiết xuất lấy từ củ khoai lang tím nướng chín lên các tế bào ung thư và thấy rằng các tế bào ung thư bị ức chế phát triển. Khi tiến hành cho chuột bị ung thư ăn khoai lang chín, họ cũng thu được những kết quả rất khả quan.

Khoai lang có khả năng hạn chế sự phát triển của ung thư, đặc biệt khoai lang tím còn có thể tiêu diệt các tế bào ung thư hiệu quả.

Nhiều nhà khoa học khẳng định khoai lang tím rất hiệu quả trong việc phòng ngừa ung thư cấp độ 1 và 2, trong khi lại không gây ra tác dụng phụ nào. Chính vì thế, nhóm nghiên cứu khuyến cáo rằng mọi người nên ăn một củ khoai lang tím cỡ vừa vào các bữa ăn trưa hoặc tối, hoặc thậm chí ăn một củ khoai lang tím cỡ to/ngày để tăng cường sức khỏe, chống lại bệnh ung thư.

7. Bí ngô

Tại một số nước, bí ngô được mệnh danh là "bí thần", bởi nó vừa là lương thực, vừa là món ăn.

Bí ngô giúp phòng ngừa béo phì, tiểu đường và mỡ máu, cholesterol cao, có hiệu quả rất tốt trong phòng ngừa ung thư. Hàm lượng vitamin A trong bí ngô rất cao, ngoài ra, bí ngô giàu vitamin C, canxi và chất xơ, còn có thành phần tryptophan – P ức chế chất gây ra ung thư.

Bí ngô chứ hàm lượng vitamin và chất xơ dồi dào, giúp phòng ngừa béo phì và ung thư.

8. Cà chua

Cà chua chứa carotenoid (lycopene) tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt, tuyến tuỵ, miệng, cổ và phổi. Lycopen trong cà chua giúp ngăn chặn tổn thương tế bào có thể dẫn đến khối u và hạn chế sự di căn, tăng trưởng của khối u. Kết hợp cà chua và súp lơ xanh có thể tăng cường đặc tính chống ung thư của cả hai. Thêm một chút dầu ô liu làm tăng đáng kể khả năng hấp thụ lycogen. Ngoài ra, cà chua có thể giúp chống trầm cảm và tăng cường hệ thống miễn dịch.

9. Tỏi

Ăn tỏi khiến hơi thở có mùi khó chịu, tuy nhiên các hợp chất lưu huỳnh gây ra mùi đáng ghét ấy lại có thể ngăn chặn các chất gây ung thư hình thành trong cơ thể, tăng tốc độ sửa chữa DNA và tiêu diệt tế bào ung thư. Tỏi chống lại vi khuẩn bao gồm cả H.pylori, giúp làm giảm nguy cơ phát triển ung thư ruột kết, thực quản, tuyến tuỵ và ung thư vú.