Loại cây từ rễ tới ngọn đều là 'thần dược' quý mà nhiều người không biết vẫn xem là cỏ dại

Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, bồ công anh là dược liệu có vị đắng, tính mát, quy vào các kinh can, thận, tâm và có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và hóa thấp.

Cây bồ công anh còn được gọi là diếp hoang, rau bồ cóc, mũi mác hay rau lưỡi cày, có tên khoa học là Lactuca indica - thuộc họ cúc Asteraceae.

Rau bồ công anh có thể ăn sống hoặc nấu chín. Các vitamin và khoáng chất thiết yếu của bồ công anh mang lại một số lợi ích cho sức khỏe mà không cần thêm quá nhiều calo hoặc carbs vào chế độ ăn uống của bạn.

Bồ công anh là một nguồn giàu Vitamin A, B6, C và K. Những vitamin này thúc đẩy thị lực, làn da, hệ thống miễn dịch, trao đổi chất, tổng hợp protein, v.v. Bồ công anh cũng chứa các khoáng chất quan trọng như canxi, đồng, sắt, magiê và kali.

Ngoài lá, các bộ phận khác của cây bồ công anh, chẳng hạn như rễ, cũng chứa các chất dinh dưỡng có lợi. Rễ bồ công anh rất giàu carbohydrate inulin, một loại chất xơ hòa tan có trong thực vật hỗ trợ sự phát triển và duy trì vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh trong đường tiêu hóa của bạn. Rễ từ loại cây này thường được sấy khô và pha thành trà, nhưng bạn cũng có thể ăn cả củ như các loại rau củ khác.

Những công dụng không ngờ của cây bồ công anh

Chứa chất chống oxy hóa mạnh

Bồ công anh chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa beta carotene, bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và stress oxy hóa. Chúng cũng giàu một loại chất chống oxy hóa khác gọi là polyphenol, chủ yếu được tìm thấy trong hoa nhưng cũng có ở rễ, lá và thân.

Chống viêm

Viêm là một phản ứng bình thường của hệ thống miễn dịch đối với chấn thương hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, tình trạng viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho các mô và DNA của cơ thể bạn. Nhờ một số hợp chất như polyphenol mà bồ công anh có thể giảm viêm hiệu quả. Một số nghiên cứu về ống nghiệm ghi nhận các dấu hiệu viêm giảm đáng kể trong các tế bào được điều trị bằng các hợp chất chiết xuất từ ​​bồ công anh.

Làm giảm nguy cơ ung thư

Bồ công anh giúp ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư.

Một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng chiết xuất rễ cây bồ công anh góp phần ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư vú, đồng thời làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư ở mô gan, ruột kết và dạ dày.

Hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu

Axit chicoric và chlorogenic là hai hợp chất hoạt tính sinh học trong bồ công anh có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Trong một nghiên cứu, axit chicoric và chlorogenic hạn chế quá trình tiêu hóa thức ăn giàu tinh bột, nhiều carb, điều này có thể góp phần thêm vào khả năng giảm lượng đường trong máu của bồ công anh.

Giảm mức cholesterol và chất béo trung tính

Các chất được tìm thấy trong bồ công anh có khả năng làm giảm mức chất béo trung tính và cholesterol. Hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều chất béo và béo phì có thể góp phần làm tăng mức cholesterol. Cholesterol cao cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tim hoặc các biến chứng sức khỏe khác, và nghiên cứu chỉ ra rằng bồ công anh có thể làm giảm mức cholesterol.

Quản lý huyết áp

Hàm lượng kali cao có trong bồ công anh có thể giúp giảm huyết áp. Theo một nghiên cứu gần đây về tác dụng của bồ công anh cho thấy, lá bồ công anh cũng được cho là có tác động tích cực đến hệ tim mạch do hàm lượng kali cao có trong nó. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định chế độ ăn uống và thói quen tốt nhất để điều chỉnh huyết áp.

Tăng cường sức khỏe gan

Bồ công anh đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh về gan và một số nghiên cứu hiện đại đã chứng minh những lợi ích sức khỏe này.

Cây bồ công anh giúp thải độc, làm chậm quá trình oxy hóa của gan.

Một chất gây ô nhiễm môi trường được gọi là natri dicromat có thể ảnh hưởng đến chức năng gan như làm tăng stress oxy hóa trong gan, cuối cùng gây ra bệnh gan. Các thành phần được tìm thấy trong bồ công anh có thể làm giảm mức độ căng thẳng oxy hóa. Vì thế để bảo vệ sức khỏe của gan và tránh các biến chứng, bạn có thể tham khảo các bài thuốc bồ công anh trong việc chăm sóc lá gan của mình.

Bồ công anh hỗ trợ giảm cân

Nghiên cứu chỉ ra rằng, bồ công anh có thể làm giảm sự hấp thụ chất béo và tăng tốc độ trao đổi chất. Bồ công anh chứa các chất xơ lành mạnh hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, điều này cũng giúp điều chỉnh cân nặng.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Lá và hoa bồ công anh giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và tia UV có hại. Chiết xuất từ ​​lá và hoa bồ công anh chứa các vitamin và khoáng chất là chất bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũ cho thấy bồ công anh có thể ngăn ngừa và điều trị một số dạng mụn trứng cá bằng cách tăng cường hydrat hóa da và sản xuất collagen.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Lá bồ công anh chứa canxi, một khoáng chất giúp xương chắc khỏe. Canxi cũng rất quan trọng đối với sự co cơ, chức năng thần kinh và các chức năng khác của cơ thể.

Ngoài canxi, lá bồ công anh còn chứa vitamin K và magie, cả hai đều giúp tăng cường sức khỏe của xương. Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo giúp thúc đẩy quá trình hình thành xương, trong khi magie hỗ trợ điều hòa canxi trong cơ thể. Các nguồn dinh dưỡng hỗ trợ xương phong phú trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như canxi, vitamin K và magiê, có thể làm giảm nguy cơ gãy xương và tăng cường sức khỏe tổng thể của xương.

Giảm đau bụng kinh

Do đặc tính chống viêm và thư giãn, lá bồ công anh có thể giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả. Trong lá bồ công anh có chứa phytoestrogen, là những hợp chất thực vật có đặc tính giống như estrogen, giúp cân bằng lượng hormone trong cơ thể, từ đó có thể giúp giảm đau bụng kinh.

Trong cây bồ công anh có chứa chất giống với đặc tính của nội tiết tố nữ.

Khi sử dụng bồ công anh trong điều trị bệnh cần lưu ý những vấn đề sau:

Dược liệu bồ công anh ở dạng khô cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh độ ẩm, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp;

Trong thời gian sử dụng dược liệu trong điều trị bệnh, bạn cần theo dõi các phản ứng của cơ thể như viêm da tiếp xúc, mẫn cảm... Trường hợp các triệu chứng này xuất hiện, bạn cần ngưng sử dụng và đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán chính xác;

Không sử dụng bồ công anh điều trị bệnh ở các đối tượng như sau: Trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người mẫn cảm với các thành phần của dược liệu, người bệnh mắc hội chứng ruột kích thíchh, tắc nghẽn ống mật hoặc tắc ruột.

Như vậy bồ công anh là dược liệu có nhiều công dụng đối với sức khỏe và được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên cũng tương tự như những loại thuốc khác, bồ công anh có thể gây ra những tác dụng phụ đối với sức khỏe. Vì vậy, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, bồ công anh có thể góp phần điều chỉnh cholesterol. Vì bồ công anh có chứa các enzym mạnh nên nó có thể giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và hỗ trợ cơ thể con người điều chỉnh mức cholesterol một cách tự nhiên. Những người có tiền sử gia đình bị cholesterol cao có thể cần thực hiện các bước bổ sung để quản lý và bảo vệ sức khỏe của họ.