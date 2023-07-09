5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo

Dinh dưỡng 09/07/2023 19:30

Nhiều người lầm tưởng rằng trái cây nào cũng có ít calo và hỗ trợ giảm cân tốt nên ăn rất nhiều, nhưng khi tăng cân lại không hề biết lý do tại sao.

Trái cây là thực phẩm luôn được liệt vào trong thực đơn giảm cân, giữ dáng do thành phần chứa ít calo nhưng lại nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng giúp bạn giảm cân, thậm chí chúng còn phản tác dụng, khiến bạn tăng cân âm thầm mà không hề hay biết. 

Dưới đây là những loại trái cây cần hạn chế trong thực đơn giảm cân mà nhiều người cần biết.

Sầu riêng

Nhắc tới những loại trái cây không nên ăn khi giảm cân thì không thể không nhắc tới sầu riêng. Những múi sầu riêng với hương thơm đặc trưng, màu vàng ruộm cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin B, vitamin C, sắt.

5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo - Ảnh 1
Vị thơm ngon béo ngậy của sầu riêng khiến nhiều người không thể cưỡng lại.

Thế nhưng loại quả này cũng chứa rất nhiều calo và chất béo. Cụ thể thành phần của sầu riêng có chứa tới 16% là chất béo. Trong 100 gram sầu riêng cung cấp tới 147 calo. Chính vì vậy, nếu đang trong quá trình giảm cân, bạn cần tuyệt đối tránh ăn sầu riêng cũng như các sản phẩm chế biến từ sầu riêng.

5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo - Ảnh 2
Ăn bơ rất tốt cho sức khỏe, nhưng hãy hạn chế nếu muốn giảm cân.

Trang Bodystore cho biết, nhiều người giảm cân thường ăn salad với tôm, trứng và cả bơ để thay cho các món ăn khác. Trên thực tế, bơ là loại trái cây có hàm lượng calo khá cao.

100 gam bơ chứa 160 calo nhưng bơ cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Tùy từng chế độ giảm cân, giữ dáng khác nhau, bơ có thể phù hợp trong chế độ ăn uống đó. Nhưng nếu muốn sử dụng bơ để thay thế thực phẩm chính thì không nên.

Sapoche (Hồng xiêm)

5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo - Ảnh 3
Hãy bổ sung loại trái cây tăng cân này vào thực đơn hàng ngày nếu bạn muốn tăng cân.

Trái sapoche có vị ngọt tự nhiên và rất được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tác dụng tăng cân của trái hồng xiêm. Trong sapoche chứa một hàm lượng lớn calo, glucose, chất xơ cùng các loại khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Hãy bổ sung loại trái cây tăng cân này vào thực đơn hàng ngày nếu bạn muốn tăng cân. Ngoài việc ăn trực tiếp thì bạn có thể xay hồng xiêm cùng sữa để tăng hiệu quả tăng cân.

Xoài chín

Thêm một loại quả cũng dễ gây tăng cân khi ăn nhiều chính là xoài chín. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, trong 200g xoài chín có chứa tới 145 calo và lượng đường khá cao, xoài càng chín thì lượng đường càng tăng.

5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo - Ảnh 4
Hãy thưởng thức xoài xanh nếu không muốn bị tăng cân nhé.

Khi ăn xoài chín, lượng protein adiponectin trong cơ thể sẽ tăng lên, dẫn tới việc hạn chế các acid béo chuyển hóa thành năng lượng từ đó gây tích tụ mỡ thừa. Chính vì vậy, nếu yêu thích xoài, bạn có thể chọn xoài xanh để thưởng thức và xoài xanh cũng là một trong những trái cây hỗ trợ việc giảm cân của bạn.

 

Dừa

Dừa là loại trái cây có rất nhiều tác dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đây cũng là loại trái cây trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe như: chữa bệnh tiêu chảy, bệnh thận, ngừa bệnh tim mạch, sát trùng đường ruột…

5 loại trái cây bạn nên xóa ngay khỏi thực đơn giảm cân nếu không muốn càng ăn càng béo - Ảnh 5
Dừa rất giàu chất béo và calo.

Đây cũng là loại quả chứa đầy chất béo và giàu calo. Vì thế trong khi không thể phủ nhận được giá trị dinh dưỡng và sức khỏe của loại trái cây này thì đồng thời nó cũng sẽ “hào phóng” khiến cơ thể tăng thêm trọng lượng.

Trong 80g cơm dừa có chứa 238 calo, 23.3g chất béo bão hòa, 1.1 chất béo đơn không bão hòa… Vì thế nếu bạn đang ăn kiêng thì tốt nhất hạn chế tiêu thụ dừa vì nó làm tăng lượng calo mà bạn hấp thụ.

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