Những món đồ mà nhiều người cho là thừa thãi, vô dụng nhưng thực tế lại cực kỳ hữu ích

Khi chế biến kẹo mút, người ta sẽ cắm que vào khuôn trước rồi mới đổ kẹo nóng chảy vào sau. Chiếc lỗ nhỏ này giúp cho một lượng nhỏ kẹo tràn vào bên trong que và khi khô lại, nó không bị tuột khỏi que.

Hai chiếc quai nhỏ bé này có rất nhiều chức năng, chẳng hạn: giúp bạn xỏ giày dễ dàng hơn bằng cách móc ngón tay vào đó và kéo lên, để xỏ dây giày thừa vào đó, để móc giày lên phơi cho mau khô…

Nút áo ở mặt sau chiếc áo sơ mi

Nếu bạn là một tín đồ thời trang, đặc biệt là những ai hay mua hàng xách tay từ bên Mỹ, nếu để ý, bạn sẽ thấy ngay cổ áo sơ mi sẽ có một cái nút áo. Bạn nghĩ rằng người ta đặt nó ở đó chỉ để đẹp à? Nó thực sự không vô dụng như bạn nghĩ đâu. Nhìn vậy thôi nhưng nó chứa rất nhiều công dụng đấy!

Chiếc nút áo nhỏ này lại cực kỳ 'có võ'.

Công dụng thứ nhất là để treo áo lên, tránh cho phần cổ áo bị gãy hay mất độ cứng. Công dụng tiếp theo là dành cho những anh chàng FA muốn tự thắt cà vạt một cách nhanh hơn. Bạn chỉ cần luồng chiếc cà vạt qua cổ áo là tự động nó sẽ “dính” mà không bị rơi ra.

Túi nhỏ ở trên quần jean

Mục đích ban đầu của chiếc túi này là để đựng đồng hồ bỏ túi.

Nhiều bạn thường nghĩ những chiếc túi nhỏ ở trên quần jean chỉ có thể để tiền, bút bi hoặc thậm chí là bao cao su chứ làm sao mà chứa những thứ khác. Trên thực tế thì nó thực sự là như vậy, nhưng đó không phải là mục đích ban đầu của nhà sản xuất. Lần đầu tiên nó xuất hiện là trên chiếc quần jean của một hãng thời trang vào năm 1873, và mục đích của nó là để đựng đồng hồ bỏ túi. Cho đến ngày nay nó vẫn được gọi là một “chiếc túi đồng hồ” mặc dù không thể chứa được bất kì vật dụng gì.

Cục màu đen trên dây cáp sạc laptop

Vị trí này trông có vẻ thừa nhưng thực chất không hề đâu nhé.

Có bao giờ bạn tự hỏi cái cục màu đen thường xuất hiện trên dây sạc laptop có công dụng gì chưa? Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì không có nó, bạn không thể nào sạc pin cho chiếc laptop được. Người ta gọi nó là “hạt ferrite”. Nó giúp ngăn chặn những tiếng ồn tần số cao trong các mạch điện tử. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ bên trong đó thiết kế phức tạp lắm. Nhưng thực chất, thiết kế của nó là vô cùng đơn giản: nó sẽ có một lõi ferrite và các dây cáp sẽ bọc quanh.

Cục lồi trên phím F và J trên bàn phím máy tính

Có bao giờ bạn thắc mắc về 2 nút này không?

Bạn biết vì sao có những người có khả năng đánh máy cực kỳ chính xác mà không cần nhìn vào bàn phím không? Đó là nhờ hai cục lồi này đấy. Đó là vị trí đặt ngón tay trỏ của hai bàn tay, và họ chỉ cần sờ vào hai cục lồi này là biết được ngón tay của mình đang ở đâu.

Miếng lót bên trong nắp chai nhựa

Những nắp chai này thường có ở các loại nước có ga.

Có thể nhìn thấy chúng trong các nắp chai đồ uống có ga. Nếu không có chúng, khí ga sẽ bay hơi.

Lỗ nhỏ trên cửa sổ máy bay

Nhiều người thậm chí còn không biết sự tồn tại của chiếc lỗ này.

Khi đi máy bay, hãy để ý cửa sổ và bạn sẽ thấy có một một lỗ nhỏ ở trên đó. Thực chất, tấm kính cửa sổ trên máy bay được làm từ hai miếng kính nhựa pecpêch. Khi lên cao, phần kính bên trong rất dễ vỡ vì sự khác biệt đáng kể về áp suất giữa cabin máy bay và bên ngoài. Các lỗ nhỏ cho phép không khí di chuyển giữa cabin và khu vực giữa hai tấm, do đó cân bằng áp lực giữa chúng.

Phần màu xanh của cục tẩy

Thực chất, phần xanh của của cục gôm bị hiểu nhầm trong suốt một thời gian dài.

Trước giờ bạn cứ nghĩ phần xanh của cục gôm để tẩy những phần cho viết bút bi. Thế nhưng, điều này là hoàn toàn sai. Ban đầu, nó được thiết kế để loại bỏ những vết hằn sâu do bút chì để lại. Phần màu hồng chỉ có thể xoá dấu vết chứ không thể nào xoá những vết hằn. Tuy nhiên, Nhà sản xuất gôm thấy rằng những người không hoàn toàn hiểu được mục đích thật sự của nó, và do đó, họ bắt đầu quảng cáo rằng nó có thể xoá phần ghi bằng bút bi. Đến nỗi, hầu hết người sử dụng trên toàn thế giới đều nghĩ như vậy.