Uống nước ép dứa có tác dụng gì? Cách chế biến nước ép dứa ngon từ Vietreview

Được biết đến như một loại nước giải khát nhiệt đợi khá phổ biến, nước ép dứa sở hữu nhiều lợi ích về sức khỏe và làm đẹp . Có rất nhiều cách chế biến khác nhau để có được loại nước ép thơm ngon bổ dưỡng này. Vậy cụ thể, uống nước ép dứa có tác dụng gì, hãy cùng tìm hiểu thông qua bài chia sẻ từ một bài viết ở trang Vietreview.vn nhé.

Với hàm lượng cao các chất dinh dưỡng có trong nước ép dứa sẽ mang đến nguồn năng lượng và khoáng chất dồi dào. Theo ước tính, cứ mỗi 240ml nước ép dứa sẽ chứa hàm lượng vitamin như sau:

Calo: 132

Đạm: < 1 gram

Chất béo: < 1 gram

Tinh bột: 33 grams

Đường: 25 grams

Chất xơ: < 1 gram

Mangan: 55% giá trị dinh dưỡng hằng ngày (DV)

Đồng: 19% DV

Vitamin B6: 15% DV

Vitamin C: 14% DV

Thiamine: 12% DV

Folate: 11% DV

Potassium: 7% DV

Ma giê: 7% DV

Chúng ta có thể thấy, trong nước ép dứa có chứa hàm lượng các chất vitamin B6, vitamin C, mangan và đồng vô cùng dồi dào. Vai trò của các dưỡng chất này trong việc phát triển xương khớp và bảo vệ hệ thống miễn dịch cơ thể là rất quan trọng.

3 cách mix dứa với rau củ làm nước ép tốt cho sức khỏe theo chia sẻ của Vietreview.vn

Các cách làm nước ép dứa thơm ngon và bổ dưỡng

Sau đây là các phương pháp thực hiện món nước ép dứa rất dễ thực hiện. Mọi người có thể tham khảo các cách làm sau đây để có được ly nước ép thơm ngon nhé!

Nước ép cần tây dứa

Để thực hiện món nước ép cần tây dứa, bạn cần phải chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

½ trái dứa

4 cây cần tây

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn mang cần tây đi ngâm cùng với nước muối pha loãng trong khoảng 2 phút. Lưu ý, bạn không nên ngâm nước muối đặc hoặc ngâm trong thời gian quá lâu, rau sẽ bị mất nước. Ngoài ra, nếu không thể chịu được vị đắng của cần tây, bạn có thể lược bỏ phần lá và chỉ sử dụng phần thân.

Bước 2: Gọt bỏ mắt dứa và rửa qua với nước sạch để loại bỏ các chất nhớp có trong dứa.

Bước 3: Để các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy ép. Sau khi ép xong, bạn có thể cho vào ngăn mát trong khoảng 10-15 phút và bắt đầu thưởng thức.

Nước ép dứa cà rốt

Sự kết hợp giữa dứa và cà rốt sẽ mang đến món giải khát vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon. Chuẩn bị các nguyên liệu sau để chế biến nước ép dứa cà rốt:

Nửa trái dứa

2 củ cà rốt

1 muỗng cafe đường

Đá viên

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt vỏ và loại bỏ phần mắt, cùi dứa. Tiếp theo, bạn cắt dứa thành từng lát nhỏ. Cho phần dứa đã sơ chế vào trộn đều cùng với 1 thìa cafe đường, ướp trong khoảng 10 phút.

Phần cà rốt rửa sạch và loại bỏ phần cuống và phần vỏ. Tiếp theo, bạn cũng cắt cà rốt thành từng khúc và để ráo.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu như trên, bạn cho tất cả vào máy ép. Bạn có thể cho thêm đường và gia giảm theo khẩu vị đến lúc ưng ý nhất.

Nước ép dứa gừng

Nước ép dứa gừng là thức uống giải khát có công dụng giải độc vô cùng tuyệt vời. Để có được một ly nước ép thơm ngon, chúng ta cần có các nguyên liệu sau:

½ trái dứa

50gr gừng xắt nhỏ

150gr đường

½ quả chanh

Cách thực hiện:

Bước 1: Ngâm gừng bằng nước nóng trong khoảng thời gian 60 phút để lấy các tinh chất từ gừng phôi.

Bước 2: Cho 150gr đường hòa với 500ml nước lọc, sau đó mang hỗn hợp đi đun sôi với lửa vừa. Khi hỗn hợp đã sôi, bạn tiếp tục đun với mức lửa nhỏ hơn cho đến khi tất cả tạo thành siro.

Bước 3: Rửa sạch và gọt vỏ, cắt mắt cho dứa sau đó mang đi ép.

Bước 4: Cho dung dịch siro, nước gừng, nước dứa ép vào bình lớn và khuấy cho đến khi hòa tan là có thể sử dụng.

Cách uống nước ép dứa hiệu quả. Vì sao nên sử dụng máy ép chậm để chế biến nước ép?

Các cách uống nước ép dứa hiệu quả

Có nên uống nước ép dứa không? Câu trả lời chắc chắn là có. Bạn nên sử dụng nước ép dứa sau khi ăn khoảng 2 tiếng. Khi đó, hệ thống dạ dày và tiêu hóa đã được làm đầy bởi thức ăn, các axit có chứa trong nước ép dứa cũng không thể gây hại.

Vậy ngoài ra, uống nhiều nước ép dứa có tốt không? Đương nhiên không. Bất cứ thứ gì bị lạm dụng đều gây nên các tác dụng phụ không mong muốn. Nếu uống loại nước ép này quá nhiều và không có liều lượng, bạn sẽ dễ gặp các tình trạng dị ứng như nổi mề đay, đau bụng, cơ thể ngứa ngáy.

Để có thể giữ được tối đa các hợp chất dinh dưỡng có trong các loại nước ép dứa, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng máy ép chậm. Với tốc độ xay thấp, ít tạo ra nhiệt sẽ hạn chế các phản ứng hóa học dẫn đến phá hủy các vitamin và khoáng chất vốn có.

Nếu vẫn chưa biết nên lựa chọn loại máy ép chậm nào tốt, các bạn có thể tham khảo qua các thông tin trên trang chủ của chúng tôi. Hy vọng đó sẽ là nguồn cung cấp và review sản phẩm đáng tin cậy dành cho bạn.

Kết luận

Sau khi đọc xong bài viết trên, ắt hẳn các bạn sẽ không còn thắc mắc uống nước ép dứa có tác dụng gì đúng không? Hãy ghi chú lại các cách chế biến mà chúng tôi đã chia sẻ để tạo ra các món giải khát bổ dưỡng cho chính bản thân và gia đình nhé!