Mít là trái cây quen thuộc của vùng nhiệt đới, có thể sử dụng trực tiếp như một món ăn vặt, dùng để nấu chè, nấu xôi. Mít cũng có nhiều công dụng trị bệnh. Mít có vị ngọt, tính ấm, tác dụng trợ phế khí, trừ chứng âm nhiệt. Mít và các bộ phận khác của mít có thể được tận dụng để làm thuốc giải rượu, trị mụn nhọt, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị tăng huyết áp... Tuy nhiên, loại quả này có tính ấm, chứa nhiều đường nên không được ăn tùy tiện.

Mít có hàm lượng đường cao, đường trong mít là loại được hấp thụ nhanh, mà người mắc bệnh tiểu đường cần ăn uống theo một chế độ ăn “kiêng chất đường”. Do đó, người mắc bệnh tiểu đường nên tránh xa loại quả này vì mít sẽ khiến chỉ số đường huyết tăng cao nhanh chóng

Người suy thận mãn tính

Khi chức năng thận suy giảm, kali sẽ không đào thải ra được dẫn đến tình trạng ứ đọng, tăng kali máu. Nếu lượng kali trong máu quá cao, người bệnh có thể bị ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước.Mít giàu kali nên đây là món mà người bị suy thận nên tránh.

Người có cơ địa nóng

Những người cơ địa nóng không nên ăn mít vì hàm lượng đường cao trong loại quả này có thể khiến bạn càng thấy nóng bức, khó chịu.

Khi ăn cần chú ý bổ sung nhiều nước và rau xanh.

Người có lượng mỡ trong gan và máu cao

Mít có chứa hàm lượng đường lớn, không tốt cho gan, dễ gây nóng trong. Những người bị gan nhiễm mỡ, viêm gan nên hạn chế ăn các loại trái cây có vị ngọt và khó tiêu như mít.

Người thừa cân, béo phì

Đường trong mít được hấp thụ nhanh, có khả năng chuyển hóa thành mỡ rất nhanh. Nếu ăn nhiều mít thì tình trạng tích mỡ ở vùng bụng càng nghiêm trọng hơn.

Người có các vấn đề về da

Không được ăn nhiều mít sẽ dẫn đến các bệnh về da như rôm sảy, mụn, nhọt.Mít có tính nóng, lượng đường cao sẽ làm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, những người đang có vấn đề về da tốt nhất nên tránh ăn mít.

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Khi ăn cần lưu ý 3 điều sau đây

Ăn quá nhiều mít một lúc

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia) cho biết không nên ăn nhiều mít cùng lúc để tránh gây hại cho sức khỏe. Người lớn chỉ nên ăn khoảng 4-5 múi mít (80-100 gram). Những người mắc bệnh mãn tín chỉ nên ăn tối đa 80g, tức khoảng 3-4 múi/ngày.

Mít là loại trái cây nhiều đường nếu ăn nhiều cùng một lúc sẽ làm đường huyết tăng cao, gây nóng trong, không tốt cho gan, thận và có thể gây tăng cân mất kiểm soát.

Khi ăn, bạn nên nhai kỹ từng múi mít, nhất là với mít dai vì loại này cứng, khó tiêu, nếu không nhai kỹ thì rất khó tiêu hóa và có thể bị đau dạ dày.

Ăn mít vào buổi tối

Múi mít giàu năng lượng, tính nóng, có lượng đường và lượng chất xơ cao, mà sự trao đổi chất trong cơ thể thường hoạt động rất chậm vào buổi tối. Do vậy, chúng rất khó để xử lý một loại quả nhiều đường, calo như vậy.

Bên cạnh đó, buổi tối là thời điểm để nghỉ ngơi, rất ít các hoạt động tiêu hao năng lượng. Thế nên, lượng đường có thể chuyển hóa thành chất béo dễ bị tích mỡ bụng, nóng trong và gây khó khí.

Tốt nhất là nên ăn mít sau khi ăn sáng hoặc ăn trưa 1-2 giờ

Ăn mít khi đói

Ăn mít thì sẽ khiến hàm lượng đường trong máu đột ngột tăng cao, từ đó, làm tuyến tụy bị tăng áp lực làm việc để tiết hormone ổn định đường huyết, về lâu dài có thể gây ra bệnh tiểu đường.

Ngoài ra còn gây đầy bụng, khó tiêu ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.