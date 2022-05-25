Những thức ăn ĐẠI KỴ khi kết hợp với chuối, bạn có biết?

Chọn thực phẩm 25/05/2022 11:43

Chuối là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên không nên kết hợp với các loại thực phẩm dưới đây nếu không muốn rước hoạ.

Khoai tây: Các chất dinh dưỡng trong chuối và khoai tây gặp nhau sẽ tạo ra một số phản ứng hóa học, có thể sinh ra chất gây độc và gây ra đốm nâu trên khuôn mặt. Bạn nên ăn khoai tây và chuối cách nhau khoảng 15 phút để đảm bảo an toàn.

Những thức ăn ĐẠI KỴ khi kết hợp với chuối, bạn có biết? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua: Chuối và sữa chua khi kết hợp mang lại lợi ích cho sức khoẻ nhưng nếu bạn thuộc loại người "bụng dạ yếu", dễ tiêu chảy thì rất nên tránh ăn kết hợp 2 loại thực phẩm này. Sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp cùng với một số chất trong chuối gây ra đau bụng và các bệnh tiêu chảy

Khoai môn: Khoai môn có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nên tránh ăn chung chúng với chuối bởi có thể gây đầy hơi, trướng bụng hoặc tệ hơn là ngộ độc. Nếu đã trót ăn chuối với khoai môn thì cần phải theo dõi trong vòng 4 đến 8 tiếng, ăn chế độ ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa.

Nếu có dấu hiệu bị tiêu chảy nhẹ, hãy uống một ít nước muối loãng và nước đường để tránh cho cơ thể bị mất nước quá nhiều. Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt chóng mặt, tay chân run lẩy bẩy cần lập tức đến bệnh viện.

Thịt bò: Thịt bò không chỉ ngon mà còn rất giàu chất dinh dưỡng. Thịt bò chứa nhiều đạm, ít mỡ nên thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng, danh tiếng là “niềm kiêu hãnh của các loại thịt”. Nhưng nếu chúng ta ăn thịt bò cùng với chuối thì sẽ bị đau bụng.

Những thức ăn ĐẠI KỴ khi kết hợp với chuối, bạn có biết? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu: Dưa hấu là một loại quả có hàm lượng đường cao (tới khoảng 15%) và rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali, nồng độ từ 283 đến 472 mg trên 100g. Vì vậy, bệnh nhân bị suy thận không nên ăn những trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra.

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