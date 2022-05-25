Bạn đang trong tình trạng ho dai dẳng, cần tránh xa các loại thực phẩm dưới đây?

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn không biết bị ho kiêng ăn gì? Hãy tránh xa các thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn. Bởi chúng có chứa rất ít vitamin, chất xơ và khoáng chất không tốt cho cơ thể và người bị ho. Thay vào đó, hãy bổ sung nhiều rau củ quả tươi xanh để cung cấp đủ vitamin, chất xơ cho cơ thể.

Những người vốn bị viêm họng cấp không nên ăn đồ cay nóng. Do khi bị viêm họng thì niêm mạc họng đã bị tổn thương, có dấu hiệu viêm: sưng, đau rát và đỏ. Khi ấy nếu bệnh nhân ăn các món ăn cay nóng như ớt, tiêu, mù tạt, gừng,... sẽ khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn và kích thích cổ họng gây triệu chứng ho, sặc vô cùng nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Nước mía, nước dừa

Nước dừa, cơm dừa và tất cả những món liên quan tới dừa rất mát cho cơ thể tuy nhiên nó lại không tốt cho người bị ho và suyễn. Vì trong dừa có tính lạnh, ăn nhiều sẽ gây trở ngại cho nội tạng. Thành phần trong mía cũng tương tự như dừa vì thế bạn cũng nên hạn chế ăn mía khi bị ho.

Sữa

Sữa là một trong những loại thực phẩm cần tránh khi bị ho. Một cuộc nghiên cứu đã chứng minh sữa và các sản phẩm từ sữa sau khi được tiêu hoá sẽ chuyển thành một dạng protein, làm kích thích khả năng tạo ra chất nhầy trong đường hô hấp (đờm), đặc biết ở phổi và cổ họng .

Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến cho triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, nếu đang bị ho bạn nên tránh các sản phẩm từ sữa để ngăn ngừa tình trạng ho kéo dài và chuyển biến xấu hơn nhé!

Kiêng các thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các loại thực phẩm xào, chiên rán, nhiều dầu mỡ, người bị ho không nên ăn. Vì khi bị bệnh, đề kháng của cơ thể thường yếu đi, người bệnh luôn mệt mỏi, ăn các loại thực phẩm này sẽ gây hại cho dạ dày. Đồng thời những thực phẩm này cũng gây tăng tiết đờm, khiến bệnh lâu khỏi hơn.