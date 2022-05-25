Các loại thực phẩm KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với trứng bạn cần biết

Dinh dưỡng 25/05/2022 11:41

Trứng là loại thực phẩm dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích trong bữa cơm, tuy nhiên nếu kết hợp nó với các loại thức phẩm dưới đây sẽ rất là nguy hiểm.

Thịt xông khói

Có rất nhiều người thích ăn trứng cùng với thịt xông khói. Tuy nhiên, sự kết hợp này có thể khiến bạn cảm thấy lờ đờ, uể oải. Trứng và thịt xông khói rất giàu hàm lượng protein và chất béo tương ứng. Điều này dẫn đến việc tăng cường năng lượng nhanh chóng và giảm đi cũng nhanh chóng.

Tỏi

Các loại thực phẩm KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với trứng bạn cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tỏi được chiên cháy nó sẽ vô tình tạo ra một chất độc cho cơ thể. Và nếu bạn ăn tỏi chung với trứng, nó sẽ “tiêu diệt” hết các chất dinh dưỡng từ trứng mà cơ thể có thể hấp thụ.

Quả hồng

Hồng và trứng đều là những thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi kết hợp với nhau lại là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính với các dấu hiệu chủ yếu như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Theo ThS. BS Lê Trịnh Thủy Tiên - Thành viên Hội Dinh dưỡng Lâm sàng Việt Nam, hồng có chứa tannin, có nhiều ở vỏ. Khi ăn hồng cùng với trứng là thực phẩm chứa nhiều đạm, tannin trong hồng có thể kết nối trực tiếp với chất đạm và các khoáng chất tạo thành các phân tử không tan và khó phân hủy, dễ gây viêm ruột.

Lúc này, nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng để gây nôn hoặc cũng có thể uống nước gừng tươi để giải độc. Có rất nhiều cách làm nước gừng tươi cực kỳ đơn giản: Chỉ cần vài lát gừng ngâm trong nước nóng từ 15 - 20 phút, hoặc đập dập gừng đun sôi nhỏ lửa cùng với nước để uống.

Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất không nên ăn trứng và hồng cùng lúc hoặc quá gần nhau, mà nên ăn cách xa nhau để phòng ngộ độc.

Sữu đậu nành

Vào buổi sáng, chúng tôi thường sử dụng ăn trứng và uống sữa đậu nành, mọi người thường nghĩ rằng nó sẽ bổ sung đủ năng lượng cho ngày làm việc của họ, nhưng ít ai biết rằng nó có hại cho sức khỏe. Vì sữa đậu nành chứa nhiều chất đạm, chất béo, đường, vitamin, khoáng chất nên khi kết hợp với trứng sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có trong đậu nành.

Các loại thực phẩm KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với trứng bạn cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, protein đậu nành khi kết hợp với trypsin trong trứng sẽ cản trở quá trình phân hủy và hấp thụ protein trong cơ thể người, gây ức chế các hoạt động tiêu hóa trong cơ thể. Vì vậy, việc ăn trứng kết hợp với việc uống sữa đậu nành sẽ có ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người, làm tăng nguy cơ mất chất dinh dưỡng, phân hủy protein và giảm tốc độ hấp thụ protein của tổ chức. có thể không có các điều kiện để phát triển lành mạnh.

Trà

Trà chứa nhiều axit tannic, kết hợp protein trong trứng làm chậm hoạt động của ruột, kéo dài thời gian lưu trữ chất thải. Điều này có thể gây táo bón và tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại trong cơ thể.

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