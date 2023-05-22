Uống nước dừa vào buổi sáng có lợi cả trăm đường cho sức khỏe và sắc đẹp, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 22/05/2023 11:52

Trong lúc thời tiết đang nóng nực như thời điểm hiện tại, việc bổ sung một quả dừa vào buổi sáng sẽ mang đến vô vàn lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp đấy.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Một lợi ích khác khi uống nước dừa vào buổi sáng đó là nó có thể cải thiện tiêu hóa. Nó chứa các enzym tự nhiên có thể giúp phân hủy thức ăn và thúc đẩy quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Ngoài ra, nước dừa có chứa chất xơ, có thể giúp điều chỉnh nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. 

Nước dừa giúp cải thiện bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu trên động vật  chỉ ra rằng nước dừa có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, giảm nồng độ hemoglobin A1c và giảm các dấu hiệu của mất cân bằng oxy hóa. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực hiện ở người.

Với 3 gam chất xơ và 6 gam carb dễ tiêu hóa trên mỗi cốc (240ml), nước dừa phù hợp với kế hoạch ăn uống cho người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, nước dừa còn chứa hàm lượng lớn magiê, nó có thể làm tăng độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và tiền tiểu đường.

Uống nước dừa vào buổi sáng có lợi cả trăm đường cho sức khỏe và sắc đẹp, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tốt cho tim mạch

Theo các nhà nghiên cứu, những nhân có huyết áp cao thường có mức độ kali thấp. Vì vậy, uống nước dừa thường xuyên có thể khá hiệu quả trong việc điều hòa huyết áp do nồng độ cao kali và axit lauric.

Tương tự, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nước dừa có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol, và làm cho nó là một thứ nước tuyệt vời tự nhiên để điều trị duy trì sức khỏe tim mạch.

Cơ thể không bị thiếu nước

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của nước dừa là nó có khả năng dưỡng ẩm đáng kinh ngạc. Nó chứa các chất điện giải thiết yếu như kali, natri, magiê và canxi, có thể giúp bổ sung chất lỏng và chất điện giải bị mất do đổ mồ hôi. 

Uống nước dừa vào buổi sáng có thể giữ cho bạn đủ nước suốt cả ngày, điều này rất quan trọng trong những tháng hè nóng bức.

Uống nước dừa vào buổi sáng có lợi cả trăm đường cho sức khỏe và sắc đẹp, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa giúp giảm cân

Nước dừa tươi là chất điện giải tự nhiên giúp tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, tác dụng của nước dừa tươi rất tốt cho những người bị thừa cân. Nguyên nhân là vì loại nước này rất giàu triglyceride chuỗi trung bình, một dạng chất béo có thể giúp giảm cân.

Triglyceride chuỗi trung bình còn có khả năng tăng cường năng lượng, giúp hạn chế cảm giác đói hiệu quả hơn các dạng chất béo khác. Những chất béo đặc biệt có trong nước dừa tươi giúp duy trì trọng lượng cân đối cho cơ thể và giúp giảm cân.

Uống nước dừa vào buổi sáng có lợi cả trăm đường cho sức khỏe và sắc đẹp, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cytokinin được tìm thấy trong nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển tế bào da. Bên cạnh đó trong nước dừa có chứa acid lauric có thể giảm thiểu sự lão hóa của tế bào da, cân bằng độ PH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, làm ẩm cho da.

Vì vậy, chỉ cần áp dụng thoa nước dừa lên vùng da xấu xí mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giúp hạn chế mụn trứng cá, nếp nhăn, vết rạn, ngứa da và eczema.

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