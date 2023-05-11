Phần da gà giòn rất nhiều người mê, còn món cổ gà thì cánh mày râu yêu thích mỗi khi nhậu. Tuy nhiên, những bộ phận này cũng không hề tốt cho con người. Phần da gà chứa nhiều chất béo sẽ làm tăng hàm lượng chlesterol lên cao, khiến bạn dễ mắc bệnh béo phì thừa cân, tim mạch, cao huyết áp.

Đối với phần cổ gà là nơi chứa thức ăn cho gà, giống như dạ dày của con người. Các loại gia cầm như gà, vịt thường được nuôi tăng trọng, chất tăng trưởng thì phần cổ gà chính là nơi tích trữ nhiều chất kích thích nhất. Nếu bạn ăn nhiều phần này dễ gây biến đổi hormone tạo nhiều bệnh lạ. Đối với trẻ nhỏ dễ mắc bệnh dậy thì sớm.

Đây là phần ở vị trí mọc lông đuôi của con gà, có thịt rất mềm và ngậy nên nhiều người rất thích ăn. Bộ phận này là nơi tập trung của tuyến dịch bạch huyết, vì đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh, thậm chí cả các chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nội tạng gà

Nội tạng gà, nhất là mề gà, tuy ngon, được nhiều người ưa thích.

Tuy nhiên, các bộ phận thuộc hệ hô hấp của gà là nơi chứa đựng rất nhiều các chất độc và các vi khuẩn gây bệnh khác nhau, phổi gà rất dễ có các ký sinh trùng sinh sống như giun sán, vi khuẩn kháng nhiệt, ưa nhiệt,... nấu chín cũng không thể loại bỏ được chúng. Do đó, cần tuyệt đối không ăn phổi gà.

Ăn thịt gà cùng tôm, cá chép

Trong Đông y thì thịt gà tính ôn, cá chép tính hàn, ăn lẫn sẽ sinh chứng mụn nhọt rôm sảy cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn tôm và gà cùng lúc bởi hai thưc phẩm này đều tính ôn cả hai tính dễ động phong. Ăn cùng sẽ dễ bị mẩn ngứa, nổi nốt trên da.

Ăn thịt gà cùng rau cải và tỏi

Theo Đông y, cả thịt gà và rau cải, tỏi đều có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, tuy nhiên, thịt gà có tính ôn, cải bẹ xanh cũng có tính ôn, như vậy khi dùng chung thì tính ôn (ấm nóng) sẽ tăng lên gây nhiệt nhiều cho cơ thể.