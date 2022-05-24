Trúng 100 triệu đồng từ Number 1, người phụ nữ sau 2 ngày mới dám tin vào may mắn

Ngày 18/5 vừa qua, chương trình Xé ngay trúng liền đã tổ chức buổi livestream quay số tìm người trúng 3 giải triệu phú 100 triệu đồng. Hai người may mắn đầu tiên là anh V.D.P sống tại Tây Ninh và nam sinh T.Q.Đ tại Vĩnh Long.

Phải mất tới 2 ngày sau khi quay số, ban tổ chức chương trình “Xé ngay trúng liền” của Number 1 – Tân Hiệp Phát mới có thể trò chuyện và thuyết phục được chủ nhân của mã dự thưởng trúng giải triệu phú lần thứ 3.

Mã dự thưởng trúng 100 triệu đồng thứ 3 cũng được xác định ngay sau đó mang số hiệu XLGPQTTJ7. Tuy nhiên, khi ban tổ chức liên lạc thông báo qua điện thoại với chủ nhân của mã trúng thưởng thì liên tục bị từ chối, không nghe điện thoại hoặc không tin đã trúng thưởng.



Bà L.T.G tại huyện An Dương, Hải Phòng là triệu phú thứ 3 của chương trình “Xé ngay trúng liền” khi giải khát với Trà Xanh Không Độ của Number 1.



Danh tính của người trúng giải 100 triệu đồng thứ 3 cũng nhanh chóng được xác định là bà L.T.G (51 tuổi) ngụ tại huyện An Dương, Hải Phòng. “Do tính chất công việc nặng nhọc, cộng thêm thời tiết nắng nóng cực độ, tôi thường mua Trà Xanh Không Độ để cho gia đình giải nhiệt, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Thấy có chương trình “Xé ngay trúng liền” trên nhãn chai, tôi cũng xé nhãn nhắn tin tham gia cho vui. Ai ngờ thấy tin nhắn từ tổng đài báo về là trúng thưởng 100 triệu đồng, rồi có người gọi điện. Tuy nhiên tôi không tin là trúng thật nên ít nghe điện thoại số lạ. Nông dân như tôi sợ bị lừa lắm”, bà L.T.G cho biết:

Mã dự thưởng may mắn trúng giải 100 triệu đồng được xác định sau đó là của bà L.T.G.

Theo chia sẻ của bà, gia đình bà có 2 người con, 1 người làm công nhân, 1 người đang học đại học. Trước bà làm nông, vài năm trở lại đây bà tập trung vào chăn nuôi lợn theo mô hình phát triển kinh tế của địa phương. Chồng bà trước làm phụ hồ, sau một lần bị tai nạn giờ về làm bảo vệ.

“Sau nhiều lần được gọi thông báo trúng thưởng, tôi vẫn không tin. Tôi sợ bị lừa nên nhờ đứa con út đang học đại học lên mạng tìm thông tin về chương trình xem có thật hay không. Con tôi sau đó cho biết là có nhiều người trúng thật, trúng hàng trăm triệu và cả hơn tỷ đồng từ năm ngoái nên chương trình là thật chứ không phải lừa đâu. Sau khi người của nhãn Trà Xanh Không Độ gọi điện lại và trò chuyện, tôi mới tin là mình đã trúng thật. Nông dân nghèo như chúng tôi có nằm mơ cũng không dám mơ tới chuyện tự dưng có người nào đó cho mình cả 100 triệu đồng”, bà L.T.G tâm sự.

Chương trình “Xé ngay trúng liền” đang mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị rất lớn dành cho mọi người.

Bà cho biết, tổng thu nhập của cả gia đình bà chừng 15 triệu đồng/tháng. Nhà 4 miệng ăn và nuôi con út học đại học. Mỗi năm bà bán 2 lứa lợn, mỗi lứa thu lãi chừng 20 – 25 triệu đồng. Cuộc sống gia đình phải chắt bóp, lo trước tính sau để khỏi thiếu hụt.

“Nhà tôi đang dự định năm nay sẽ xây lại nhà, căn nhà cũ đã giột nát rồi. Thật may mắn lại trúng được 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ. Cả nhà tôi vui lắm, ai cũng phấn khởi. Số tiền đó lớn lắm, bằng mấy năm cả nhà đi làm và tiết kiệm mới có được. Gia đình tôi vô cùng cám ơn chương trình, cám ơn nước giải khát Trà Xanh Không Độ đã mang đến may mắn này cho chúng tôi”, bà G chia sẻ.



Em T.Q.Đ, nam sinh lớp 12 tại Vĩnh Long cũng trở thành triệu phú thứ 2 của chương trình sau khi giải nhiệt với các sản phẩm của Number 1.

Khởi động từ ngày 18/4, chương trình “Xé ngay trúng liền” đang tạo cơn sốt khắp mọi miền đất nước và ngày càng hấp dẫn. Vẫn còn khoảng 150.000 giải thưởng giá trị, trong đó có 6 giải triệu phú 100 triệu đồng và 1 giải tỷ phú 1 tỷ đồng đang chờ người chơi.

Hãy giải khát, thanh nhiệt cơ thể mỗi ngày bằng Trà Dr Thanh, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng Trà Xanh Không Độ và tiếp thêm năng lượng ngày hè bằng Nước tăng lực Number 1. Ngoài ra nhớ tham gia chương trình bằng cách nhắn mã code dự thưởng trên nhãn chai về tổng đài 6020 hoặc trên website www.xengaytrunglien.com để có cơ hội dễ dàng trở thành triệu phú, tỷ phú ngay trong hè này.

Buổi quay số tìm chủ nhân 3 giải triệu phú trúng 100 triệu đồng tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng ngày 17/6 tới đây.