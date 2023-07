Top 8 thực phẩm dẫn đầu 'đường đua dinh dưỡng', siêu giàu vitamin, ăn càng nhiều càng lợi mắt, thị lực tốt gấp đôi

Trong thời đại ngày nay, chúng ta luôn phải căng mắt khi làm việc liên tục trước màn hình máy tính xách tay hoặc xem các loại phương tiện khác nhau trên điện thoại một cách vô thức. Điều này làm suy yếu thị lực của chúng ta và về lâu dài sẽ gây hại cho mắt. Do đó, điều rất quan trọng đối với chúng ta là chăm sóc đôi mắt của mình và điều tuyệt vời nhất là nhà bếp của chúng ta chứa đầy những thực phẩm tuyệt vời cực kỳ có lợi cho mắt.

Các loại rau như rau bina, cỏ cà ri và cải xoăn rất giàu carotenoid như lutein và zeaxanthin. Chúng cũng rất giàu Vitamin A, C và E. Chúng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

2. Trứng

Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một nguồn giàu protein nhưng ít ai biết rằng chúng cũng có kẽm và lòng đỏ trứng có các loại carotenoid như lutein và zeaxanthin. Chúng bảo vệ chúng ta khỏi thoái hóa điểm vàng liên quan đến mắt (AMD) bằng cách ngăn chặn ánh sáng xanh có hại làm hỏng võng mạc của chúng ta.

3. Bông cải xanh và cải Brussel

Những loại rau này có quanh năm và chứa lượng Vit A, Vit C và Vit E ấn tượng. Giàu carotenoid và chất chống oxy hóa, chúng bảo vệ mắt chúng ta khỏi các bệnh liên quan đến tuổi tác.

4. Các loại đậu và hạt

Đáng ngạc nhiên, một hạt đậu bình thường rất giàu protein, kẽm và vi chất dinh dưỡng. Đậu xanh, đậu tây và đậu lăng là một lựa chọn ăn chay để giữ cho thị lực của chúng ta sắc bén và đôi mắt khỏe mạnh.

5. Cá Hồi/Cá Ngừ

Những loại cá béo này cùng với các loại hải sản khác rất giàu axit béo Omega-3 như DHA & EPA giúp bảo vệ mắt chúng ta khỏi AMD và bệnh tăng nhãn áp. Duy trì mức độ đầy đủ của những thứ này cũng ngăn ngừa khô mắt.

6. Ớt chuông

Ảnh minh họa: Internet

Là nguồn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, những loại rau này bảo vệ mắt chúng ta khỏi bệnh đục thủy tinh thể. Các loại trái cây và rau tươi khác như súp lơ, đu đủ và dâu tây cũng chứa Vitamin C & Vitamin E. Hãy thử và ăn những thứ này sống vì nhiệt nấu sẽ phá vỡ Vitamin C.

7. Hạt và Quả hạch

Một gam trong số này cung cấp một nửa lượng Vitamin E trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Chúng giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể, khô mắt và AMD.

8. Trái cây và rau màu cam

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt, dưa đỏ, khoai lang, xoài và mơ có nhiều beta-carotene - một dạng Vitamin A giúp nhìn ban đêm, tức là khả năng thích ứng của mắt chúng ta từ sáng sang tối.

Kết hợp những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của chúng ta và duy trì lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

Theo NDTV