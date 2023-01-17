Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng

Dinh dưỡng 17/01/2023 06:27

Nếu bạn sắp có một kỳ thi quan trọng, một bài toán khó giải, hay chỉ muốn thêm một vài điểm vào chỉ số IQ của bạn, hãy thử thêm những thực phẩm này vào giỏ hàng của bạn để tăng cường trí não và làm hạnh phúc thêm cho sức khỏe của mình.

Tất cả chúng ta đều có ý tưởng chung về những gì nên ăn để giữ dáng và khỏe mạnh, nhưng một số loại thực phẩm nhất định có thể giúp tăng cường trí não và cơ thể của bạn bằng cách giúp thu hẹp sự tập trung, cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng và giảm mệt mỏi.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 1

Ví dụ, bông cải xanh và các loại rau xanh khác có chứa một lượng choline lành mạnh, mà các nghiên cứu cho thấy có thể giúp chống lại chứng mất trí nhớ. Và một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn nhiều quả việt quất và dâu tây với việc giảm tỷ lệ suy giảm nhận thức.

1. Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, rất quan trọng đối với hoạt động của não bộ. Nghiên cứu cho thấy thiếu hụt omega-3 có thể dẫn đến mệt mỏi, trí nhớ kém và tâm trạng thất thường. Vì cơ thể bạn không thể tạo ra các axit béo thiết yếu này nên điều quan trọng là phải lấy chúng từ thực phẩm.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 2

Các chuyên gia khuyên dùng cá hồi hoang dã hơn cá hồi nuôi vì nó có hàm lượng omega-3 cao hơn nhiều. Nếu cá hồi không phải là một lựa chọn, hãy thử cá ngừ hoặc cá bơn, chúng cũng sẽ cung cấp một lượng omega-3 lành mạnh.

2. Quả bơ

Bơ cung cấp nhiều hơn hương vị thơm ngon béo ngậy. Chúng cũng có thể tăng cường trí não của bạn : Ví dụ, nghiên cứu cho thấy rằng hàm lượng axit béo không bão hòa đơn cao của chúng có thể giúp giữ cho các tế bào thần kinh trong não khỏe mạnh. Mỗi khẩu phần bơ cũng có 20 loại vitamin khác nhau, bao gồm kali mà các nghiên cứu cho thấy có thể giúp kiểm soát huyết áp và lutein, có thể giúp bảo vệ đôi mắt của bạn.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 3

 Vì bơ có hàm lượng calo cao nên bạn chỉ cần bổ sung một phần tư hoặc một nửa quả bơ vào một bữa ăn hàng ngày.

3. Các loại hạt

Các loại hạt đang bùng nổ với vitamin E, mà nghiên cứu cho thấy có thể giúp bảo vệ chống lại một số khía cạnh của sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Nhiều loại hạt cũng rất giàu axit béo omega-3 thiết yếu đã đề cập ở trên.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 4

Mặc dù tất cả các loại hạt đều tốt cho sức khỏe nói chung, nhưng quả óc chó nói riêng có thể giúp tăng năng suất của bạn, ngoài việc chứa nhiều vitamin E và omega-3, chúng còn chứa vitamin B6 , giúp tạo ra serotonin và norepinephrine, những chất hóa học truyền tín hiệu trong não.

4. Rau bina, bông cải xanh và các loại rau lá xanh khác

Các loại rau có lá màu xanh đậm là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Một số nghiên cứu cho thấy rau bina và bông cải xanh có thể giúp bảo vệ chống lại các vấn đề liên quan đến tuổi tác và suy giảm nhận thức . Ngoài ra, cả hai loại rau xanh đều giàu chất sắt, một khoáng chất thiết yếu giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 5

Nếu không có sắt, cơ thể bạn không thể tạo ra đủ các tế bào hồng cầu mang oxy và bạn có thể bị thiếu năng lượng và mệt mỏi nếu không có đủ.

5. Quả mọng

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 cho thấy rằng ăn nhiều quả việt quất và dâu tây có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn ở người lớn tuổi. Nhóm nghiên cứu nghi ngờ điều này là do quả mọng có hàm lượng flavonoid cao, một chất chống oxy hóa có thể có đặc tính kháng histamine, kháng khuẩn, cải thiện trí nhớ và tâm trạng.

 

Ngoài ra, quả việt quất có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra hơn bất kỳ loại trái cây nào khác và tương đối ít calo (có ít hơn 100 calo trong một cốc quả mọng).

6. Rượu vang đỏ

Lần tới khi bạn ra ngoài ăn, hãy chọn một món ăn mà bạn có thể kết hợp với rượu vang đỏ. Ngoài việc tốt cho tim mạch, rượu vang đỏ còn chứa một thành phần quan trọng là resveratrol có thể liên quan đến việc tăng tuổi thọ. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu được thực hiện về resveratrol đã được thực hiện trên động vật và cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi xác định lợi ích chính xác của nó.

Top 7 thực phẩm là 'cường quốc dinh dưỡng', tốt cho trí não, bổ máu lợi tim, càng ăn càng tăng đề kháng - Ảnh 6

 Hãy nhớ uống có chừng mực, vì rượu làm chậm khả năng hoạt động bình thường của não bộ bằng cách thay đổi mức độ chất dẫn truyền thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh gửi tín hiệu đi khắp cơ thể bạn để kiểm soát các quá trình suy nghĩ.

Theo Businessinsider

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