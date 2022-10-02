Tìm hiểu những loại trái cây có nhiều ký sinh trùng ẩn nấp, rửa không kĩ vừa mất hết dinh dưỡng lại còn rước bệnh vào thân

Dinh dưỡng 02/10/2022 07:49

Đây là những loại trái cây được các loại ký sinh trùng yêu thích bởi dễ bám lấy. Chị em nhớ xử lí rửa qua sạch sẽ để tránh đem mầm bệnh vào người.

Dâu tây, dâu tằm

Dâu tây chứa nhiều vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Loại quả này chứa ít calo, không chứa natri, không chứa chất béo hay cholesterol. Nó được coi là loại trái cây có khả năng chống oxy hóa hàng đầu. Ngoài ra, dâu tây còn giúp bổ sung các khoáng chất quan trọng cho cơ thể như kali, mangan.

Trong khi đó, dâu tằm có tác dụng rất tốt đối với cơ thể. Theo Đông y, dâu tằm giúp bổ huyết, bổ can thận, nhuận tràng, giải khát. Loại quả này cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho cơ thể.

Tuy nhiên, kết cấu của hai loại quả này đều có những kẽ hở nhỏ trên bề mặt vỏ, tạo thành nơi cho các loại ký sinh trùng hoặc côn trùng đẻ trứng, sinh sôi.

Vì vậy, rửa dâu tây, dâu tằm dưới vòi nước thôi là chưa đủ. Bạn có thể ngâm những loại quả này trong nước muối loãng để diệt khuẩn tốt hơn.

Tìm hiểu những loại trái cây có nhiều ký sinh trùng ẩn nấp, rửa không kĩ vừa mất hết dinh dưỡng lại còn rước bệnh vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh mai

Loại quả này có cấu tạo đặc biệt với nhiều kẽ hở khiến cho ký sinh trùng thuận lợi trú ẩn.

Chính vì thế trước khi ăn thanh mai, bạn hãy rửa chúng nhiều lần với nước sạch, ngâm trong nước muối hoặc baking soda để đảm bảo an toàn.

Nho chùm

Nho vốn là loại trái cây yêu thích của nhiều người bởi nó có vị ngọt, đôi khi có thêm chút vị chua chua, tạo cảm giác vô cùng ngon miệng và hấp dẫn. Tuy nhiên, nho thường được thu hoạch và bán theo chùm. Bên trong chùm nho luôn có những khoảng trống, đây chính là không gian tạo nên môi trường sống thích hợp cho các loại ký sinh trùng. Hơn nữa, do nho chứa lượng đường cao nên càng thu hút sự chú ý của nhiều loài ký sinh trùng hơn.

Vì vậy, khi rửa nho, tốt nhất bạn nên cho một ít muối hoặc bột mì vào pha với nước ngâm chùm nho trong vài phút, sau đó rửa sạch lại chùm nho với nước rồi tách chùm nho lớn thành từng chùm nhỏ hoặc từng quả một và rửa lại thêm 1 lần nữa. Điều này giúp bạn loại bỏ các "góc tối" mà ký sinh trùng có thể ẩn nấp và làm sạch hoàn toàn chùm nho.

Tìm hiểu những loại trái cây có nhiều ký sinh trùng ẩn nấp, rửa không kĩ vừa mất hết dinh dưỡng lại còn rước bệnh vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe trái cây chứa nhiều ký sinh trùng

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