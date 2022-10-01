Thêm vào thực đơn ngay 6 loại thực phẩm giàu Canxi không thua kém gì tôm, cá

Dinh dưỡng 01/10/2022 07:56

Canxi là thành phần hỗ trợ giúp xương chắc khỏe. Người ta thường bổ sung các loại giữa giàu canxi, ăn tôm cá nhưng không biết rằng những loại thực phẩm này cũng siêu nhiều canxi.

Quả chà là

Chà là là một loại trái cây có vị ngọt và cực tốt cho sức khỏe. Đó là lý do tại sao dân gian có câu: “Chà là khỏe bà tốt ông”. Chà là ngoài việc có nhiều công dụng chữa trị các loại bệnh còn là nguồn canxi khá tốt. Mỗi quả chà là có chứa khoảng 15mg canxi.

Thêm vào thực đơn ngay 6 loại thực phẩm giàu Canxi không thua kém gì tôm, cá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu rồng

Trong họ đậu, đậu rồng là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. Theo kết quả phân tích của các nhà dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Thành phần acid amin trong đậu rồng có nhiều lysin, methionin, cystin... Do đó, đậu rồng được cơ quan Lương Nông Thế giới (FAO) xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.

Hạnh nhân

Trong tất cả các loại hạt, hạnh nhân là loại có hàm lượng canxi cao nhất. Ngoài ra, chúng còn là nguồn cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh, protein, magiê, mangan và vitamin E dồi dào.

Thế nên, bạn nên bổ sung hạnh nhân mỗi ngày nhằm giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa kháng insulin. Hormone làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành glucose đi vào máu.

Thêm vào thực đơn ngay 6 loại thực phẩm giàu Canxi không thua kém gì tôm, cá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả mận

Quả mận có nhiều lợi ích không ngờ đối với sức khỏe. Ngoài việc bảo vệ tim, tăng cường tiêu hóa, cải thiện trí nhớ, giúp ích cho đại tràng, mận còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào tốt cho xương. 256g mận, đặc biệt là mận khô, cung cấp khoảng 75mg canxi cho cơ thể – một lượng canxi mà không nhiều loại thực phẩm có được.

Giá đỗ

Trong 100 g giá đỗ xanh có chứa tới 38g canxi, ngoài ra còn rất giàu protid, glucid, photpho,  sắt, vitamin B2, B2, PP, B6, C, E…Trong giá đỗ có chứa hoạt chất phyto-oestrogen và isoflavon, đây là hai hợp chất có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành các tế bào tạo xương. Do vậy mà giá đỗ cũng có tác dụng khá tốt trong việc bảo vệ và chống lại sự lão hóa xương.

Quả Kiwi

Loại trái cây nhiệt đới có hương vị đậm đà này thực ra là một nguồn “giấu mặt” cung cấp rất nhiều canxi. Cứ mỗi 180g kiwi trung bình có đến 60mg canxi, 100g kiwi chứa 34mg canxi. Do đó, kiwi xứng danh là loại quả xếp thứ 3 trong danh sách những loại trái cây giàu canxi.

Thêm vào thực đơn ngay 6 loại thực phẩm giàu Canxi không thua kém gì tôm, cá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Cách làm mứt vỏ bưởi Thái lan đơn giản thế này bạn đã biết chưa?

Cách làm mứt vỏ bưởi Thái lan đơn giản thế này bạn đã biết chưa?

Thật bất ngờ khi cách làm mứt vỏ bưởi Thái Lan thơm ngon, hấp dẫn lại chỉ đơn giản theo cách này. Tết này, hãy cho gia đình thưởng thức món mứt đậm vị, ngọt lành do chính bạn thực hiện nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm giàu canxi ăn gì bổ sung canxi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng