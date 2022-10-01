Thêm vào thực đơn ngay 6 loại thực phẩm giàu Canxi không thua kém gì tôm, cá

Chà là là một loại trái cây có vị ngọt và cực tốt cho sức khỏe . Đó là lý do tại sao dân gian có câu: “Chà là khỏe bà tốt ông”. Chà là ngoài việc có nhiều công dụng chữa trị các loại bệnh còn là nguồn canxi khá tốt. Mỗi quả chà là có chứa khoảng 15mg canxi.

Trong họ đậu, đậu rồng là loại đậu có lượng canxi nhiều nhất trong thành phần, rất có lợi trong phòng chống loãng xương. Theo kết quả phân tích của các nhà dinh dưỡng thì trong hạt đậu rồng có chứa tới 30-37% protit, 28-31% gluxit; trong quả non có từ 1.9-2.9% protit, 3.1-3.9% gluxit. Thành phần acid amin trong đậu rồng có nhiều lysin, methionin, cystin... Do đó, đậu rồng được cơ quan Lương Nông Thế giới (FAO) xếp vào loại cây lương thực rẻ tiền nhưng bổ dưỡng.

Hạnh nhân

Trong tất cả các loại hạt, hạnh nhân là loại có hàm lượng canxi cao nhất. Ngoài ra, chúng còn là nguồn cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh, protein, magiê, mangan và vitamin E dồi dào.

Thế nên, bạn nên bổ sung hạnh nhân mỗi ngày nhằm giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ngăn ngừa kháng insulin. Hormone làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành glucose đi vào máu.

Ảnh minh họa: Internet

Quả mận

Quả mận có nhiều lợi ích không ngờ đối với sức khỏe. Ngoài việc bảo vệ tim, tăng cường tiêu hóa, cải thiện trí nhớ, giúp ích cho đại tràng, mận còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào tốt cho xương. 256g mận, đặc biệt là mận khô, cung cấp khoảng 75mg canxi cho cơ thể – một lượng canxi mà không nhiều loại thực phẩm có được.

Giá đỗ

Trong 100 g giá đỗ xanh có chứa tới 38g canxi, ngoài ra còn rất giàu protid, glucid, photpho, sắt, vitamin B2, B2, PP, B6, C, E…Trong giá đỗ có chứa hoạt chất phyto-oestrogen và isoflavon, đây là hai hợp chất có tác dụng làm giảm tỷ lệ hao xương, kích hoạt hình thành các tế bào tạo xương. Do vậy mà giá đỗ cũng có tác dụng khá tốt trong việc bảo vệ và chống lại sự lão hóa xương.

Quả Kiwi

Loại trái cây nhiệt đới có hương vị đậm đà này thực ra là một nguồn “giấu mặt” cung cấp rất nhiều canxi. Cứ mỗi 180g kiwi trung bình có đến 60mg canxi, 100g kiwi chứa 34mg canxi. Do đó, kiwi xứng danh là loại quả xếp thứ 3 trong danh sách những loại trái cây giàu canxi.