Tiết lộ loại quả bùi ngọt hơn cả khoai lang mà còn chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, là ‘thần dược’ với hệ tiêu hóa

Dinh dưỡng 30/05/2023 07:13

Sa kê hay sake là một loại quả quen thuộc được trồng nhiều ở miền Nam nước ta. Sake là loại cây được trồng chủ yếu để lấy bóng mát nhưng quả của chúng có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Có thể kể đến như sake chiên giòn, gỏi sake, chè sake,…

Thành phần dinh dưỡng có trong quả sake

Quả sake chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Trong 100gr quả sake tươi thì cung cấp giá trị dinh dưỡng sau:

  • Năng lượng 103 kcal
  • Bột đường 27,12 gr
  • Đường ngọt 11 gr
  • Chất xơ 4.9 gr
  • Chất béo 0.23 gr
  • Đạm 1.07 gr
  • Nước 70.65 gr
  • Vitamin B1 0.110mg (10%)
  • Riboflavin (vit. B2) 0.030mg (3%)
  • Niacin (vit. B3) 0.9mg (6%)
  • Pantothenic acid (B5) 0.457 mg (9%)
  • Vitamin B6 0.1mg (8%)
  • Choline 9.8mg (2%)
  • Vitamin C 29mg (35%)
  • Vitamin E 0.1mg (1%)
  • Vitamin K 0.5μg (0%)

Trong sake có rất nhiều tinh bột nên được các bà nội trợ lựa chọn để chế biến các món chiên, nướng, xào, luộc. Sau khi chế biến, sake có mùi thơm giống như khoai tây chiên hoặc bánh mỳ nướng,...

Tiết lộ loại quả bùi ngọt hơn cả khoai lang mà còn chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, là ‘thần dược’ với hệ tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng tuyệt vời của cây sa kê đối với sức khỏe

Khuyến khích tăng trưởng tế bào mới

Sa kê cung cấp một lượng lớn các chất chống oxy hóa cho cơ thể, giúp chúng ta chống lại tia cực tím từ mặt trời. Ngoài ta chất dinh dưỡng trong sa kê còn kích thích tăng trưởng tế vào làm cho làn da mịn màng và trẻ trung.

Tác dụng của quả sake đối với sức khỏe tim mạch

Quả sake có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Nhờ vào hàm lượng kali có trong quả sake, chúng có khả năng hỗ trợ làm giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim. Quả sake cũng có chứa Phytochemical. Phytochemical là một chất có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạnh.

Do đó, ăn quả sake thường xuyên rất có lợi cho huyết áp, tim mạch và hệ thống mạch máu trong cơ thể. Chúng tốt cho những người mắc bệnh về tim mạch, huyết áp. Người bình thường cũng có thể sử dụng quả sake để phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Tiết lộ loại quả bùi ngọt hơn cả khoai lang mà còn chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, là ‘thần dược’ với hệ tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống nhiễm trùng

Một trong những công dụng tuyệt vời của sa kê nữa đó là chống nhiễm trùng, vì nó chứa lượng chất oxy hóa tốt sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra nó cũng giúp giảm bớt lượng chất độc cần đào thải ra khỏi cơ thể tránh lão hóa và các bệnh liên quan.

Nguồn cung cấp năng lượng

Có thể bạn chưa biết, một chén sake giúp cung cấp 60 gam carbohydrate. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể, nó rất cần thiết cho những người vận động viên hoặc những người vận động nhiều.

Công dụng sản sinh collagen

Nước ép từ trái sake giúp da săn chắc và sáng khỏe hơn mỗi ngày. Do trái sake giàu vitamin C giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất collagen và protein giúp làm tăng tính đàn hồi cho da.

Tiết lộ loại quả bùi ngọt hơn cả khoai lang mà còn chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, là ‘thần dược’ với hệ tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng nuôi dưỡng tóc

Quả Sake cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết giúp duy trì sức khỏe của tóc. Sake chứa hàm lượng axit omega-3 và omega-6 giúp làm giảm gãy, rụng tóc. Ngoài ra, Vitamin C giúp tăng sự hấp thu khoáng chất cho tóc.

Trái sake còn được gọi là “thần dược đẩy lùi tuổi tác” của các chị em phụ nữ bởi những giá trị mà trái sake đem lại cho sức khỏe và công dụng trong làm đẹp.

Bệnh tiểu đường

Tác dụng không ngờ tới của sa kê chính là ức chế hấp thụ glucose từ thực phẩm, kiểm soát bệnh tiểu đường rất tốt. Ngoài ra, sa kê còn chứa rất nhiều hợp chất cần thiết cho tuyến tụy giúp sản xuất insulin.

Tác dụng quả quả sake đối với hệ tiêu hóa

Quả sake là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ có tác dụng loại bỏ các chất độc ra khỏi ruột. Ngoài việc ngăn ngừa táo bón, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ăn quả sake còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh tiêu hóa liên quan. Ví dụ như chứng ợ nóng, ợ chua, loét dạ dày. 

Khi ăn quả sake còn có tác dụng bảo vệ lớp màng nhầy ở ruột kết. Nhờ vậy có thể tránh được các loại hóa chất gây ung thư từ đại tràng xâm nhập vào hệ tiêu hóa.

Tiết lộ loại quả bùi ngọt hơn cả khoai lang mà còn chứa vô vàn lợi ích cho sức khỏe, là ‘thần dược’ với hệ tiêu hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   quả sake sake chiên dinh dưỡng

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