Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích

Dinh dưỡng 23/02/2022 08:30

Món ngon này ăn cùng với bún, cơm trong những ngày mát trời thì thật là tuyệt.

 

Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích - Ảnh 1 

Nguyên liệu:

  • 500gr móng đã thui
  • 700gr thịt chân giò đã thui
  • 70gr riềng xay 
  • 70-80gr riềng thái miếng
  • 85gr cốt nghệ
  • 80gr mẻ (đã lọc)
  • 40-45gr mắm tôm Lê Gia
  • 10ml rượu nếp
  • 10gr đường
  • Bột ngọt
  • 6-10gr bột canh
  • 10ml nước mắm 40 độ
  • 700-800ml nước lọc
  • 1kg bún tươi
  • Rau ăn kèm: hành lá, rau răm, mùi tàu

Cách làm:

- Chặt móng giò thành miếng vừa ăn

- Thịt chân giò thái miếng to bằng bao diêm, nhưng dày hơn chút.

- Ướp móng và thịt cùng với toàn bộ nguyên liệu, không bóp mạnh tay, ướp trong khoảng 1 tiếng.

Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích - Ảnh 2

- Sau đó cho hỗn hợp đã ướp lên bếp đảo săn khoảng 5-7 phút, cho nước lọc vào lấp xấp, đun to lửa sôi bùng 2-3 phút thì hạ lửa, để nhiệt 4/8 nấu 25- 30 phút

- Cho thịt nguội hẳn, nêm nếm lại cho vừa ăn, nấu thêm khoảng 10- 15 phút nữa là được. 

- Cho thêm rau răm, hành lá, mùi tàu tuỳ sở thích

Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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