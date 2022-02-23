Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích

Món ngon này ăn cùng với bún, cơm trong những ngày mát trời thì thật là tuyệt.
- Nấm đùi gà trộn hành tây rau răm - Món ngon 'giải ngán' mặn mặn cay cay ăn hoài không chán
- Bún riêu cua eat clean: Thanh đạm mà ngon ngất ngây
Nguyên liệu:
- 500gr móng đã thui
- 700gr thịt chân giò đã thui
- 70gr riềng xay
- 70-80gr riềng thái miếng
- 85gr cốt nghệ
- 80gr mẻ (đã lọc)
- 40-45gr mắm tôm Lê Gia
- 10ml rượu nếp
- 10gr đường
- Bột ngọt
- 6-10gr bột canh
- 10ml nước mắm 40 độ
- 700-800ml nước lọc
- 1kg bún tươi
- Rau ăn kèm: hành lá, rau răm, mùi tàu
Cách làm:
- Chặt móng giò thành miếng vừa ăn
- Thịt chân giò thái miếng to bằng bao diêm, nhưng dày hơn chút.
- Ướp móng và thịt cùng với toàn bộ nguyên liệu, không bóp mạnh tay, ướp trong khoảng 1 tiếng.
- Sau đó cho hỗn hợp đã ướp lên bếp đảo săn khoảng 5-7 phút, cho nước lọc vào lấp xấp, đun to lửa sôi bùng 2-3 phút thì hạ lửa, để nhiệt 4/8 nấu 25- 30 phút
- Cho thịt nguội hẳn, nêm nếm lại cho vừa ăn, nấu thêm khoảng 10- 15 phút nữa là được.
- Cho thêm rau răm, hành lá, mùi tàu tuỳ sở thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc