Thịt giả cầy - món ngon lạ miệng cả nhà đều thích

Món ngon này ăn cùng với bún, cơm trong những ngày mát trời thì thật là tuyệt.

Nguyên liệu:

500gr móng đã thui

700gr thịt chân giò đã thui

70gr riềng xay

70-80gr riềng thái miếng

85gr cốt nghệ

80gr mẻ (đã lọc)

40-45gr mắm tôm Lê Gia

10ml rượu nếp

10gr đường

Bột ngọt

6-10gr bột canh

10ml nước mắm 40 độ

700-800ml nước lọc

1kg bún tươi

Rau ăn kèm: hành lá, rau răm, mùi tàu

Cách làm:

- Chặt móng giò thành miếng vừa ăn

- Thịt chân giò thái miếng to bằng bao diêm, nhưng dày hơn chút.

- Ướp móng và thịt cùng với toàn bộ nguyên liệu, không bóp mạnh tay, ướp trong khoảng 1 tiếng.

- Sau đó cho hỗn hợp đã ướp lên bếp đảo săn khoảng 5-7 phút, cho nước lọc vào lấp xấp, đun to lửa sôi bùng 2-3 phút thì hạ lửa, để nhiệt 4/8 nấu 25- 30 phút

- Cho thịt nguội hẳn, nêm nếm lại cho vừa ăn, nấu thêm khoảng 10- 15 phút nữa là được.

- Cho thêm rau răm, hành lá, mùi tàu tuỳ sở thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-gia-cay-mon-ngon-la-mieng-ca-nha-deu-thich-451583.html