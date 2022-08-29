Thật bất ngờ nhưng đây là những lý do tại sao bạn nên vệ sinh nắp trước khi mở hộp đựng thực phẩm

Đây là một số lý do tại sao bạn không nên uống trực tiếp từ lon hoặc phục vụ đồ trong hộp mà không làm sạch nắp trước.

Những lon thức ăn và đồ uống phải đi một chặng đường dài trước khi bạn có thể mua chúng tại cửa hàng tiện lợi gần nhất. Chúng được lưu trữ trong các nhà kho lớn và được vận chuyển bằng xe tải, nơi chúng có thể bị ô nhiễm bởi sự hiện diện của các động vật nhỏ hoặc bởi chính chất bẩn của môi trường nơi chúng được lưu trữ.

Nước tiểu động vật có thể là nguồn lây truyền một số bệnh, một trong số đó là bệnh leptospirosis. Đây là một căn bệnh do một loại vi khuẩn có thể tìm thấy trong nước tiểu của động vật như chuột nhắt và chuột cống gây ra. Leptospirosis lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn. Một số triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ và tình trạng khó chịu nói chung, thậm chí có thể trở nên trầm trọng hơn và cuối cùng dẫn đến một dạng bệnh nghiêm trọng hơn.

2. Hàng đóng hộp có khả năng bị ô nhiễm bởi bụi bẩn xung quanh

Không nên ăn thực phẩm có chứa bụi, vì theo tổ chức y tế liên Mỹ PAHO, thành phần này có thể bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Ví dụ, vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây tiêu chảy, đau quặn bụng, thậm chí nôn mửa khi tìm thấy ở người.

3. Các loại côn trùng như gián có thể sử dụng lon thực phẩm để gửi trứng hoặc phân của chúng

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, những con bọ này là vật truyền bệnh phổ biến như kiết lỵ, viêm dạ dày ruột, tiêu chảy, thương hàn, hoại thư và bệnh phong. Cách tốt nhất để tránh những thứ này là rửa đồ hộp bằng xà phòng và nước trước khi mở.

4. Dấu vết của động vật hoặc côn trùng có thể rơi vào thức ăn của bạn

Các nắp của lon có thể chứa các dấu vết nhỏ của côn trùng như ruồi, nhện hoặc gián. Nếu bạn không lau sạch nắp, chúng có thể không được chú ý và bạn có nguy cơ làm rơi vào thức ăn của bạn và làm ô nhiễm cả mẻ đồ ăn bạn đang chuẩn bị. Ngoài ra, một số côn trùng, như ruồi, là vật truyền hơn 60 bệnh, bao gồm thương hàn, tả và bại liệt. Bạn có thể không muốn bất kỳ thứ gì trong số đó xuất hiện trong thức ăn của bạn!

Theo Brightside