Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này

Dinh dưỡng 26/08/2022 11:32

Ăn vặt là một trong những trò tiêu khiển lớn nhất trên thế giới và thường bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Nhưng khi nó được thực hiện đúng cách, bạn có thể chuyển đổi bữa ăn nhẹ thành một bữa ăn lành mạnh và nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để giảm cân.

Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn vặt lành mạnh có thể cải thiện sự trao đổi chất, có thể thúc đẩy quá trình giảm cân. Để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, các chuyên gia khuyên rằng nên tiêu thụ đồ ăn nhẹ giàu chất xơ và protein. Chúng cũng giúp duy trì lượng đường trong máu của bạn. Dưới đây là một số đồ ăn nhẹ giúp tăng cường trao đổi chất mà bạn nên có để giảm cân. 

Hummus cay

Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sốt hummus theo truyền thống được làm với đậu gà luộc, được biết đến là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Khi món hummus này được làm với một ít bột ớt, dầu mè, tép tỏi và hạt tiêu đen, nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này là do ớt đỏ chứa capsaicin tạo ra nhiệt trong cơ thể giúp đốt cháy năng lượng thừa.

Táo và bơ hạt

Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Táo được biết đến là một chất tăng cường trao đổi chất và khi bạn dùng nó với một ít đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân, nó sẽ hoạt động như một sự kết hợp kỳ diệu. Bạn cũng có thể thưởng thức táo với bơ hạnh nhân, cả hai đều được chứng minh là sự kết hợp chất béo lành mạnh có chất xơ tốt nhất.

Quả bơ

Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt khi kết hợp với một loại thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là bơ có thể rất no bụng. Quả bơ chứa chất béo lành mạnh và thực sự có thể giúp đốt cháy mỡ bụng trong khi chống lại chứng viêm. Nó cũng giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và kiềm chế cảm giác thèm ăn. Kết hợp bơ và ngũ cốc nguyên hạt không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng.

Theo Times of Inida

Đi mua tôm gặp 4 dấu hiệu này thì tuyệt đối "bỏ" ngay lập tức kẻo rước bệnh vào người

Đi mua tôm gặp 4 dấu hiệu này thì tuyệt đối "bỏ" ngay lập tức kẻo rước bệnh vào người

Học ngay 4 dấu diệu nhận biết tôm kém chất lượng để đảm bảo an toàn sức khỏe bạn nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   các món ăn vặt công thức làm món ăn vặt Dinh dưỡng cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể