Ăn vặt thả ga với 4 món ăn nhẹ tăng cường trao đổi chất đặc biệt cho mùa hè này

Ăn vặt là một trong những trò tiêu khiển lớn nhất trên thế giới và thường bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Nhưng khi nó được thực hiện đúng cách, bạn có thể chuyển đổi bữa ăn nhẹ thành một bữa ăn lành mạnh và nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để giảm cân.

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Ăn vặt lành mạnh có thể cải thiện sự trao đổi chất, có thể thúc đẩy quá trình giảm cân. Để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, các chuyên gia khuyên rằng nên tiêu thụ đồ ăn nhẹ giàu chất xơ và protein. Chúng cũng giúp duy trì lượng đường trong máu của bạn. Dưới đây là một số đồ ăn nhẹ giúp tăng cường trao đổi chất mà bạn nên có để giảm cân.

Hummus cay

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Sốt hummus theo truyền thống được làm với đậu gà luộc, được biết đến là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Khi món hummus này được làm với một ít bột ớt, dầu mè, tép tỏi và hạt tiêu đen, nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này là do ớt đỏ chứa capsaicin tạo ra nhiệt trong cơ thể giúp đốt cháy năng lượng thừa.

Táo và bơ hạt

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Táo được biết đến là một chất tăng cường trao đổi chất và khi bạn dùng nó với một ít đậu phộng hoặc bơ hạnh nhân, nó sẽ hoạt động như một sự kết hợp kỳ diệu. Bạn cũng có thể thưởng thức táo với bơ hạnh nhân, cả hai đều được chứng minh là sự kết hợp chất béo lành mạnh có chất xơ tốt nhất.

Quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt khi kết hợp với một loại thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là bơ có thể rất no bụng. Quả bơ chứa chất béo lành mạnh và thực sự có thể giúp đốt cháy mỡ bụng trong khi chống lại chứng viêm. Nó cũng giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và kiềm chế cảm giác thèm ăn. Kết hợp bơ và ngũ cốc nguyên hạt không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng.

Theo Times of Inida

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